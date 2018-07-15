Kim Jung-Hwa

美北首脑会谈“满月” 无核化议题无进展
2018-07-15
#明星档案 l 2018-10-19
生日：1983年9月9日
身高：170cm
体重：51kg
血型：A型
出生地：首尔
学历：东德女子大学 放送演艺学
2000年时，演员金晶和通过在李承焕的歌曲MV中出演女主角首次亮相荧屏。尽管当时歌曲并未在排行榜上取得很好的成绩，但是却因为在音乐频道反复播出，让大众记住了这个长相带有异域风情的女孩。
金晶和于2001年出演了MBC情景喜剧《non-stop3》，受到观众瞩目。但由于演技较为薄弱，始终未能大火起来。2003年与姜栋元一起出演MBC连续剧《1%的可能性》，引发了众多话题性。2004年金晶和还同孔刘一起出演了电影《北韩谍女》。但此后金晶和挑选作品的水准不尽人意，除2007年与朴信阳出演的《钱的战争》之外，几乎都未能引发影迷关注。
代表作：
2015年 连续剧《D-DAY》
2013年 连续剧《恋爱操作团：Cyrano》
2011年 连续剧《广开土大王》
2010年 连续剧《人生很美丽》
2009年 连续剧《做得好做得妙》
2008年 连续剧《风之国度》
2008年 连续剧《每天每夜》
2007年 连续剧《钱的战争》
2004年 电影《北韩谍女》
2003年 连续剧《1%的可能性》
2018-07-15
2018-07-13
2018-07-13