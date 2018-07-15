Kim Jung-Hwa





生日：1983年9月9日

身高：170cm

体重：51kg

血型：A型

出生地：首尔

学历：东德女子大学 放送演艺学





2000年时，演员金晶和通过在李承焕的歌曲MV中出演女主角首次亮相荧屏。尽管当时歌曲并未在排行榜上取得很好的成绩，但是却因为在音乐频道反复播出，让大众记住了这个长相带有异域风情的女孩。





金晶和于2001年出演了MBC情景喜剧《non-stop3》，受到观众瞩目。但由于演技较为薄弱，始终未能大火起来。2003年与姜栋元一起出演MBC连续剧《1%的可能性》，引发了众多话题性。2004年金晶和还同孔刘一起出演了电影《北韩谍女》。但此后金晶和挑选作品的水准不尽人意，除2007年与朴信阳出演的《钱的战争》之外，几乎都未能引发影迷关注。





代表作：

2015年 连续剧《D-DAY》

2013年 连续剧《恋爱操作团：Cyrano》

2011年 连续剧《广开土大王》

2010年 连续剧《人生很美丽》

2009年 连续剧《做得好做得妙》

2008年 连续剧《风之国度》

2008年 连续剧《每天每夜》

2007年 连续剧《钱的战争》

2004年 电影《北韩谍女》

2003年 连续剧《1%的可能性》