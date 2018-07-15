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色彩搭配向来都是我们日常穿衣搭配的重要一环，但许多小仙女对于服装的配色却始终感到一片迷茫。在穿搭技巧里面有一个法则就是：我们身上的主色调一般不要超过3个才能比较好看时髦。今年秋天，穿什么颜色？

樱桃番茄红+白色。白色的纯粹能将红色清雅的一面的烘托得淋漓尽致，看起来非常有质感。

草地云雀黄+蓝色。黄色衬衫不仅吸睛靓丽，还自带出众气质。即便混搭休闲风格的牛仔裤，也可以给人一种很优雅高级的感觉。用带有字母印花、条纹元素的黄色T恤+牛仔裤，吸睛指数还会更上一层楼。

白+灰。都知道白+黑经典，那个容易被忽视的“灰色地带”却能给你不一样的视觉体验。灰色不像其他亮色那么抢眼，饱和度低，百搭也含蓄，和白色的组合淡雅又不失温度，气质高级绝对少不了这个组合！

红+蓝。早在上学的时候就学过红和蓝在色彩学上被称为互补色，它们搭配在一起的时候显得对比强烈且醒目。不过肤色暗的妹子，建议把红色穿在下半身。一双红鞋绝对是人堆当中最显眼的。

还有一点记住了，当你全身大面积的颜色都很素的时候，那你选择配饰，比如包包、鞋子、耳饰、项链，就要选亮一点、跳跃一点的颜色。









（文中窍门来自张艳秋听友）