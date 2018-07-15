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韩国社会居民区的社区组织叫作“居民自治委员会”，像中国的居委会一样，这是韩国城市街道的社区，即最小的行政区-邑、面、洞的居民或村民的自治组织。据2016年的统计数据显示，韩国全国的邑、面、洞共有3492个，其中大部分的社区都设有居民自治委员会。





居民自治委员会由委员长、副委员长、顾问、自治委员、小组长、洞居民中心（相当于街道办事处）的干事等通常15-25人组成。其中，核心成员自治委员不是政府委派的，而是通过公开招募活动，由住在社区或社区的家庭等各界人士志愿或各级学校、福利设施、市民团体等各种团体推荐的人士，经过审核选出具有奉献精神与专业知识的人担任自治委员，因此大部分的居民自治委员会的自治委员由老师、上班族、家庭主妇、企业家、宗教人士等各界人士组成。正副委员长在自治委员的协商下选出，重要的是自治委员都是名誉职务，没有任何报酬，属于为社区志愿服务。





居民自治委员会作为社区居民的代表，其主要职责为：

1. 协助政府与街道办事处做好与居民利益相关的工作。

2. 向政府或街道办事处反映居民的意见、要求与提出建议。

3. 协助办理居民的公共事务与公益事业。

4. 调解民间纠纷。

5. 开展便民利民的社区服务活动。

6. 作为街道办事处下属自治会馆的咨询机关，通过审议与议决，开展多样的活动与教育，为维护居民的合法权益、爱护公共财产、提高居民的福利与生活质量效力，进而实现社区居民自治。





居民自治委员会的指导机关是洞居民中心，由洞居民中心对居民自治委员会的工作给予指导、支持与帮助。