三星将和NEC携手合作开发5G技术

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三星电子将同日本电气电子公司NEC展开合作。届时，两家公司可能会产生很大的协同效应。如果双方在各自占据优势的领域集中力量开发,将可大幅提高开发速度。比如，在5G用基站开发项目上，由三星负责高频段技术开发，由NEC负责低频段技术开发，双方可结合使用如此开发的技术和装备。此外，在销售方面，双方也可以在各方占据优势的地区供应对方所开发的产品。





5G数据传输速度比4G快数十倍，是一种不同档次的技术。比如，第四次工业革命主要项目之一的自动驾驶汽车的核心为数据处理速度。因为要快速传输公路及交通状况、车辆的状态等大量信息，因此仅靠目前的4G通信，难以顺利发挥其作用。这样的案例数不胜数，通过众多传感器，管理空气和水质量的智能城市也是典型的例子之一。这样的数据通信需要很多基站，还需要投入大规模装备和技术。





目前，美国部分地区已经开始提供5G服务，而日本将从明年开始分阶段引进该技术。预计在2020年后，世界各国将纷纷采用5G技术。据推算，以2017年为准，基站市场规模达372亿美元。4G市场基本由中国公司掌握主导权，但在5G市场，美国等国家限制使用华为等中国产品的氛围正不断扩散。在此背景下，三星和NEC合作后，能否在5G市场上占据优势，引人关注。