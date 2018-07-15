韩国向美国提议调整联合空中演习方式

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韩美商定推迟举行的“警戒王牌”演习(Vigilant Ace)是每年12月举行的联合空中演习。韩国国防部对推迟“警戒王牌”演习采取消极态度引人关注。





该演习的宗旨在于加强韩美空军联合军在战时执行任务的能力以及应对态势。其原来的名称是“Beverly Bulldog”，2015年扩大演习规模并进行变更后，演习名称被改为“警戒王牌”。韩美每年派遣两国战斗机参加该演习，有时还派遣美国战略资产参加演习。举例来说，北韩核危机达到高峰的2017年，韩美共派遣230多架战斗机参加演习。当时，F-22和F-35A等24架美国空军隐形战斗机以及被称为“死亡天鹅”的战略轰炸机B-1B也参加了演习。北韩不具备探知美国最尖端隐形战斗机的能力，因此对该演习深感忧虑。





据悉，此次由美方先提议韩方推迟演习，而韩方对此采取消极态度，韩方持消极态度的背景备受关注。





在6.12美北首脑会谈后，美国总统特朗普全面决定推迟韩美联合军演，目的在于促进美北对话。在此背景下，具有代表性的韩美联合军演“乙支自由卫士”（UFG）等多个韩美联合军演被推迟。考虑到这一点， 推迟“警戒王牌”也并非新鲜事。对此，韩国国防部长官郑景斗向美方提议，用其他方式举行演习，以取代“警戒王牌”。郑景斗表示，虽然同意为美北无核化谈判提供支持，但还需要继续维持军事应对态势。据悉，郑景斗表示，即便各方在不同的地方展开演习，也可以通过数据链路（Data link）等方式产生联演效果。