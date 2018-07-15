iKON做客《文熙俊的音乐秀》 电波中共享音乐故事

ⓒ YONHAP News

iKON成员日前作为嘉宾，做客KBS Cool FM《文熙俊的音乐秀》节目，与听众分享了音乐故事。

今年对于iKON来说是无比充实的一年。年初因人气歌曲《曾经爱过》而成为歌迷和大众关注的焦点。在当天的节目中，成员也谈及《曾经爱过》的往事。成员们感叹道：“大家连说唱部分也可以跟唱，唱得很好！B.I的说产部分里又‘肋骨’一词，因此朋友们都叫他‘肋骨哥’”。歌曲创作者B.I表示：“歌曲灵感来源于儿时玩耍的记忆，可以让大家产生了共鸣吧。最开始这首歌没有入选，我个人很喜欢就一直留着，没想到成为了主打歌。”

而发行不久的新歌《离别之路（GOODBYE ROAD）》则是B.I 2015年就创作完成的歌曲。因此，今年发行的3首歌曲的创作顺序其实为新歌《离别之路（GOODBYE ROAD）》、《曾经爱过》、《Killing Me》。

目前，iKON正以新迷你专辑《NEW KINS: THE FINAL》主打歌《离别之路（GOODBYE ROAD）》进行活动。除了打歌节目外，还在各档人气综艺节目中亮相。