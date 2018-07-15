泫雅为爱抉择 与CUBE达成解约协议

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泫雅自从公开与PENTAGON成员E’Dawn恋情后，便陷入和经纪公司CUBE娱乐的矛盾之中。然而日前，双方达成解约协议，泫雅也将开启全新的演艺历程。

本月15日，CUBE娱乐发表官方声明称：“已与泫雅达成解约协议”，泫雅与CUBE之间长达10年的情谊就此画上句点。

泫雅不久前因与同公司后辈E’Dawn的恋情而遭到CUBE方面的不满。原本将恋情隐瞒的公司，因泫雅和E’Dawn选择公开恋情，而强硬将2人开除公司，并称“无法恢复信任”，形成了无法挽回的局面。

但泫雅并未选择被动接受，而是与CUBE“针锋相对”。据悉，泫雅曾于事后亲笔写下一封长信交给CUBE代表，信中写道：“到今天为止，我对CUBE犯下的罪只有拼死、忘我地进行活动。CUBE单方面的辞退也让我形象尽毁、名誉扫地”，强烈表达内心的委屈之情。同时信中还要求CUBE在15日前进行答复，希望“完全、友好地结束合约”。

此时，泫雅已经站在演艺事业全新的起跑线前。对于泫雅来说，此次事件虽是出道以来最大的危机，但也在风雨中收获了坚定地爱情。确定解约的15日，泫雅在社交网络账号上晒出一段视频，视频中泫雅挽住身旁的男友，露出灿烂的笑容，似乎要以此证明自己即将重新出发。