韩国计算机设备“开拓者”——韩国“ABKO”公司

ⓒ ABKO

随着当今时代的发展，创新精神和创新意识成为许多企业生存发展的原动力，特别是一些极具创意的想法往往成为中小企业打开市场的利器。今天节目里，我们将共同走进韩国“ABKO”公司，它反映了韩国在计算机设备市场的力量。我们将与公司营销总监李昊（音译：이호）先生一道聊一聊他们公司。





韩国“ABKO”公司对技术的市场分析非常精准。由于在个人电脑分销市场上积累了丰富的经验，公司明确地了解客户想要什么，应该使用什么技术来满足客户的需求。2002年，公司成立了研究所，开始研发计算机零件。韩国“ABKO”公司发布了50种高品质电脑机箱，设计精美，价格合理，占当地电脑机箱市场份额的35％至40％，之前这一领域一直被进口产品占领。2015年，韩国“ABKO”公司进军游戏设备市场。





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随着信息技术从PC电脑转为移动设备，PC电脑和相关设备的市场增长放缓，游戏装备成为新的增长点。随着游戏成为一种文化或竞技形式，游戏设备市场规模不断扩大。游戏工具包括键盘、鼠标和耳机，旨在提高游戏速度和准确性。去年，全球游戏设备市场规模达300亿美元，同比增长40％。在看到这一趋势后，韩国“ABKO”公司在游戏设备的研发方面投入了大量资金。仅在公司进入国内游戏市场6个月后，键盘月销量就达到3.5万个。通过物美价廉的高性能产品，公司迅速增加市场份额，产品范围从薄膜键盘到机械键盘以及膜机混合键盘等等。去年，韩国“ABKO”公司首次在国内市场推出了光电键盘。





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在创建文档和玩电脑游戏时，键盘是必不可少的，到目前为止市场上已经有很多种类的键盘。当在传统键盘上按下键帽时，电路板记录按键并向计算机发送信号。相比之下，光电键盘上的红外传感器会在按下按键时检测到光线并创建按键注册表。由于光电键盘的光速比电流速度快，因此响应速度比传统的键盘要快。韩国“ABKO”公司成为第一家获得IP68认证的韩国键盘制造商，具备更好的防水和防尘性能。耐用也是他们光电键盘的另一个优点。





韩国“ABKO”公司光电键盘的返修率极低，引起了市场的强烈反响。公司获得了ISO 9001和ISO 14001管理体系认证。现在，公司通过其扎实的技术实力和创新精神已经在韩国市场站稳脚跟，现在已经准备好开拓全球市场，实现跨越式发展。