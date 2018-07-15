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韩国央行韩国银行已暗示有可能在11月份上调基准利率，同时下调韩国经济增长预期。10月18日，韩国央行金融货币委员会连续第11个月将基准利率冻结在1.5％，但将2018年韩国经济增长预期下调至2.7％，低于此前年初的预测。今天，我们邀请到了韩国韩亚金融经营研究所的金完中（音译：김완중）博士，与他共同聊一聊韩国央行决定保持基准利率不变的原因以及未来财政政策发展方向。





去年11月份以来，韩国央行连续第11个月保持基准利率不变。通胀压力是央行上调利率时考虑的主要因素之一。个人消费和投资的增加将加剧通胀压力，但韩国消费者价格指数今年仍保持在1％的区间，低于央行2％的目标。此外，由于不利的外部因素影响，经济指标恶化，包括美中之间的贸易战以及美国持续上调利率，这些因素导致新兴经济体的金融和财政的不确定性。在这种情况下，韩国央行可能会上调基准利率。





韩国央行冻结利率的决定受到全球经济不确定性因素以及韩国经济数据恶化的影响。在这种情况下，加息可能会加剧经济衰退。





在经济放缓的情况下，家庭和企业收入减少。收入下降将加剧家庭财政恶化和破产风险，金融机构也将对这些家庭和公司收取更高的利率，以规避信用风险。这种情况下，加息将打击消费者和投资者的情绪，家庭减少支出，公司将倾向于收紧资金流出而不是投资，这将大幅削弱增长势头。简而言之，在经济衰退期间，收紧货币政策可能导致经济衰退的恶化，产生副作用。这就是韩国央行通常在经济衰退时不上调基准利率的原因。





韩国经济出现放缓迹象。消费者价格指数徘徊在1.6％左右，低于韩国央行2％的目标通胀率。就业情况低迷也导致银行维持利率保持不变，韩国银行预计2018年月均将创造9万个新的工作岗位，这个数字只是7月份公布数字的一半，预计明年月均新增就业岗位仍将保持在10万左右水平。在当前形势下，加息将抑制消费，而长期的经济衰退将进一步恶化就业状况。这些担忧不仅反映在央行决定冻结利率的决定，同时央行还下调了经济增长预期。





在经济增长势头大幅减弱的背景下，韩国央行将2018年韩国经济增长预期从2.9％下调至2.7％。由于全球贸易保护主义加剧，中美贸易战愈演愈烈，出口环境恶化，韩国建筑业受到政府强有力房地产法规的冲击，未来几年半导体需求将会大幅减少，基础设施投资也可能放缓，第二季度经济数据低于预期，因此韩国央行将韩国经济增长预期下调了0.2个百分点。此外，韩国银行可能会再次下调明年韩国经济增长预期。由于中美之间可能出现的大规模贸易战，韩国对中国的出口可能面临挫折，这是一个令人担忧的局面，因为韩国经济严重依赖对中国的出口。





今年早些时候，韩国央行预测韩国经济今年将增长3％。但在7月份，它将增长预期下调至2.9％。仅三个月后，韩国银行再次将其下调至2.7％，这低于市场预期的2.8％，是自2012年欧洲债务危机导致出口下降以来韩国最低的经济增长率。韩国银行还将其2019年的经济增长预期调低至2.7％，比7月份的预测低了0.1个百分点，这导致明年对韩国经济的负面展望正在深化。然而，韩国银行不能永远保持基准利率不变。





美联储将在今年12月份再次上调其基准利率，并在明年再加息三次。另一方面，韩国已经连续11个月冻结了基准利率，导致韩美利差增加到0.75个百分点，未来利差可能达到1个百分点，甚至更高，引发外国资本从韩国流出的担忧，但利差并不是外国投资者考虑的唯一因素，他们还研究外汇市场的稳健性、外汇储备和各种其他因素，所以未来不会有大量外国投资从韩国流出。尽管如此，2019年韩国经济增长预期并不乐观。在美联储加息的情况下，韩国银行无法继续冻结其基准利率。





今年，美联储在3月、6月和9月上调了基准利率，韩国和美国之间的利差扩大到0.75个百分点。美国12月再次加息可能会使利差扩大至1个百分点，如果韩国央行在调整利率方面跟不上美国的步伐，这可能引发外国资本流出韩国金融市场的担忧。韩国金融和房地产市场的不确定性给韩国央行带来了更大的加息压力。事实上，韩国银行七人金融货币委员会的两名成员强调了加息的必要性，未来韩国银行有望在11月份的货币政策会议上上调利率。我们将密切关注韩国央行下个月将做出的决定，加息将对韩国未来经济走向产生深远影响。