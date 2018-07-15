产业银行在支援通用前已知其研发法人分离计划

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通用韩国公司将研究开发部门从公司分离并另外成立法人的计划最近成为争论的焦点。第一，通用此举被疑为准备撤离韩国。第二，产业银行明知通用推行研发法人分离计划，却向通用提供资金支援。有人担心，通用企图在获取产业银行对其提供的支援后撤离韩国。





今年2月13日，通用韩国公司突然宣布要关闭群山工厂，通用宣称因经营困难，将在5月底以前关闭群山工厂。通用这项决定在韩国引发巨大争议，如果关闭群山工厂，将有2000多名员工失去工作岗位，130多个下游合作企业将面临破产危机，这些企业的1万多名员工也将失去工作，最大的问题是群山地区经济将崩溃。后来，产业银行和通用韩国公司通过数次谈判，终于拟定了帮助通用继续留在韩国的方案，主要内容为共投入71.5亿美元协助通用实现经营正常化。其中，通用总公司注资64亿美元，产业银行提供7.5亿美元。条件是通用在今后10年期间继续在韩国开工生产，并赋予产业银行否决权。由此，通用得到资金援助，韩国也得以遏止通用离韩。





本月19日，通用公司不顾产业银行的反对，强行召开股东大会，表决通过了分离生产法人和研发法人的提案。据悉，产业银行在此前与通用进行协商的过程中已提前知晓其研发法人分离计划，因此在国会举行的国政监查中，产业银行被指责未能忠实己任，与通用草率进行了谈判。议员要求产业银行撤回对通用的资金支援，产业银行则表达了慎重立场，认为最重要的是通用的汽车生产线继续在韩国开动10年，保住与通用有关的15万6000多个直接和间接工作岗位。