美国直升机在共同警备区附近飞行时需通报北韩

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有关美国直升机在共同警备区附近飞行时需提前通报北韩的问题，因南北韩和联合国军司令部在22日举行的会议中均未对此提出异议，这一问题可视为已告一段落。

根据南北韩签署的“9.19军事协议”，双方将军事分界线10公里以内设为“禁止直升机飞行区”，以消除因此而触发的军事紧张。按照该项规定，美国直升机飞往柏尼法斯营时也需要提前通报北韩。柏尼法斯营位于军事分界线以南2.4公里处，联合国军司令部警备大队驻守此处，警备大队是混编部队，大队长由美军将领担任，副大队长则由韩军将领担任。共同警备区附近除了柏尼法斯营之外，还有另一处直升机场，共有两处可供直升机起降。直升机是美军主要运输工具之一，美军高级将领经常乘坐直升机，在供应物资和运送急救患者时也利用直升机。去年11月，曾在柏尼法斯营利用直升机将投奔韩国的北韩受伤士兵运往后方急救。当时，这名北韩士兵因北韩军人追赶开枪射击而身受重伤。





南北韩在军事协议中，将扑灭山火、救生和运送患者等列为禁飞的例外项目，但仍需要通报对方。今后美军高级将领乘坐直升机时，无论在何种情况下，都需要提前通报北韩。22日，在南北韩和联合国军司令部三方进行的协商中，三方均未对此提出异议，所以因这一问题引发的争议也告一段落。韩国政府一位人士表示，北韩军和联合国军司令部之间设有直通电话，美军直升机飞行时，只需通知一声即可。