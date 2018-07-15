ⓒ KBS

“少年法”(‘소년법’)

近期，韩国连续出现了几起十几岁青少年的犯罪事件，韩国要求加强青少年犯罪处罚的声音也不断增加。在韩国，就算有足够的证据，如果施害方是未成年人，就很难进行刑事上的处罚。韩国政府虽然表示说要修改相关法律，降低未成年人刑事处罚的年龄，但仍然有呼声要求废止“少年法”。过去5年来，14至18岁的少年犯（刑法上的犯罪少年）高达39.9万人，平均每天约218人。其中，暴力犯罪呈不断上升趋势。然而，很多情况下，这些少年犯受的处罚十分的轻，甚至不会留下前科记录。超过20万人以上的韩国网民在青瓦台网站上请愿，希望废止“少年法”。今年8月，韩国政府表示将会把未成年人刑事处罚的开始年龄从14岁降到13岁。对此，韩国网友纷纷发表了意见。有些网友说：“加强处罚是没有用的，就是应该废止，现在的青少年就是在利用这些法律漏洞故意肆无忌惮地犯罪。”还有网友说：“要根据罪情去做合适的判罚。”也有网友说：“只关起来是没有用的，要在改造上花更多的心思。”





“临终关怀”(‘임종문화’)

韩国的临终关怀文化正在化生变化。自今年2月4日韩国《延命治疗决定法》正式实施后，到10月初为止，中断或放弃延命治疗的患者达20742人，其中男患者12544人，女患者8198人。事前延命治疗意向书是在患者有决定能力的时候提前提交，到自己被判定为“无恢复可能”时用来中断延命治疗的材料。无论是否生病，只要是年满19周岁的成人就可以填写事前延命治疗意向书来拒绝在处于临终状态时接受无意义的延命治疗。截至10月初，提交事前延命治疗意向书的患者已经超过了5万人，其中被医生诊断为“无恢复可能”并放弃延命治疗的人有154人。目前，韩国可以填写并提交事前延命治疗意向书的单位有86家，其中地区保健机构为19家，医疗机构为46家，非营利组织及团体为20家，公共机构1家。 通过提交延命治疗计划书来中断延命治疗的患者达6836人，因病重而无法提交延命治疗计划书的患者中，通过2名以上患者家属共同决定而放弃治疗的有6224人。对此，韩国网友纷纷发表了自己的意见。有些网友说：“毫无意义的延命治疗会让患者本人和家属都陷入痛苦，这条法律很好。”还有网友说：“还是要尽全力到最后一刻，因为世上还有奇迹。”





“艺术兵役特免人员” (‘예술 병역특례’)

据调查，韩国因获得各种大赛名次而被免除兵役的艺术特免人员很多都分布在首尔的江南三区（江南区、瑞草区、松坡区）。韩国兵务厅的数据显示，过去10年来，在韩国或国际大赛上获奖而被免除兵役的艺术特免人员达280人，其中居住在首尔的人就有133人，约占总人数的48%。如果考虑到首尔人口占韩国总人口的19%，分布不均衡的情况还是比较严重的。在首尔的艺术特免人员中，冠岳区的人数最多，达21人。这主要是因为韩国第一学府——首尔大学坐落在冠岳区，特免人员主要为首尔大学体育艺术学院的在校生。其次是瑞草区20人和江南区13人，如果加上松坡区的5人，只江南三区的人数就已经达到了38人。相比之下，芦原区、道峰区和江北区则各只有1人。对此，韩国网友纷纷发表了自己的意见。有些网友说：“所以说人们对有钱的人不会有什么好感。”还有网友说：“有钱就可以免除兵役，没钱就要服兵役。”也有网友说：“要进行严格的监督，彻底废除这种体制。”