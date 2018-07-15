作家吴贞姬的小说《唐人街》





小说《唐人街》的舞台是仁川的唐人街。在6.25韩战时期，联合国军曾在仁川登陆，仁川是一个保留了战争惨状的地方。

《唐人街》通过主人公的视角，讲述了唐人街贫苦的生活情境和主人公长大成人的故事。









整个社区被称为唐人街。

韩国人住在他们的附近，可是对他们漠不关心，

唯有小孩儿们例外。

我们和他们没有任何接触，

可是对住在山坡那边二楼上的人总是感到好奇。





통틀어 중국인 거리라고 불리는 동네에

바로 그들과 인접해 살고 있으면서도

그들 중국인들에게 관심을 갖는 것은 아이들뿐이었다.

우리는 그들과 전혀 접촉이 없었음에도

언덕위의 이층집, 그 속에 사는 사람들은 한없이 상상과 호기심의 효모였다.









#采访：首尔大学国文系教授方珉昊

唐人街位于仁川，很多华侨在唐人街开餐馆。小说讲述战争后的仁川，还有在仁川生活的一个少女的故事。小说说到了唐人街、6.25韩战，还有麦克阿瑟将军的铜像，把这些作为故事的背景。当时的生活情况不为人知，所以作家把唐人街作为小说的舞台。









我醒来的时候，

母亲虽然难产，可是还是生下了第八个孩子。





在黑暗的壁橱里，

我突然不知所以然地感到绝望和手足无措，急忙呼叫母亲。

我把手伸入衣里，

闷热的热气像蜘蛛网似的把全身紧紧捆住，

我发现了热气的来源。





原来是月经初潮。





내가 낮잠에서 깨어났을 때

어머니는 지독한 난산이었지만 여덟 번째 아이를 밀어내었다.





어두운 벽장 속에서

나는 이해할 수 없는 절망감과 막막함으로 어머니를 불렀다.

그리고 옷 속에 손을 넣어

거미줄처럼 온 몸을 끈끈하게 죄고 있는 후덥덥한 열기를,

그 열기의 정체를 찾아내었다.





초조(初潮)였다.









母亲生了第8个孩子，祖母却一个孩子也没有，唐人街很多女性则向美军出卖肉体，女性就这样过着被遗弃的生活。年幼的主人公看到这种情况，经历这种情况，逐渐长大了。在小说的最后，少女进入青春期。少女看到唐人街的生活情形，还有她母亲的生活，终究是她想过另一种不同的生活。









作家吴贞姬 (1947.11.9.首尔)

1968年 在《中央日报》发表《玩具店的女人》

2003年 获得第16届利维拉图尔奖

1979年 在《文学与知性》发表《唐人街》