韩国政府将创造5.9万个短期工作岗位

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韩国政府24日发表的工作岗位对策的主要内容为创造5.9万个短期工作岗位。在野党对此提出强烈谴责，认为政府滥竽充数，意图制造虚假统计数字。





根据政府当天发表的内容：首先在预防灾难发生等方面创造2.2万个工作岗位，具体包括增加公共机构体验实习生、政府行政工作支援人员、山火和传统市场火灾监督人员等。另外，在独居老人调查、交通安全设施实况调查、传统市场环境美化等为民服务领域创造1.9万个工作岗位。此外，雇佣和产业危机地区、农村生活环境、渔港和海洋环境净化以及支援低收入层等弱势群体相关工作岗位为1.8万个。

在政府发表工作岗位对策后，在野党认为，这些几乎都是两个月以内便结束的短期工作。在野党还在国会国政监查中声称，政府为提高就业数字而在制造虚假统计结果。有分析认为，政府推出上述积极创造短期工作岗位的对策是因为目前就业情况已经严重恶化。今年2月至9月，单月就业者增幅一直在10万人及以下水平，加上美中贸易摩擦，对外环境恶化，难以期待就业情况在短期内获得改善，由此将导致收入减少和分配恶化，彻底打破文在寅政府推行的“以收入为主的增长”政策目标。政府的目的是在企业进行投资和扩大雇佣之前，即使创造短期工作岗位，也希望借此渡过目前的困境。