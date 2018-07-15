国会政治改革特委会24日举行首次会议 商讨改编选举制度

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国会政治改革特委会24日正式启动，主要讨论事项为改编选举制度，改编选举制度的内容主要有两项，一是“连动型比例代表制”，另一是“中型和大型选举区”。目前，韩国的选举制度以小选举区制为主，同时实施比例代表制。韩国国会共有300个席位，各地区选出253个席位，比例代表为47个席位。比例代表制指的是以全国得票率为准，分配给各政党的比例代表席位。





“连动型比例代表制”是将现行小选举区加上政党得票比率分配议席的方式。比如说，国会的议席数为100席，A政党在30个地区获胜，整体得票率为40%，那么地区当选者30个席位加上比例代表10个席位，共为40个席位。这是简单的举例说明，实际上，连动型比例代表制要复杂得多。





“中型选举区制”是1个选区选出2到3人，“大型选举区制”则是选出4人以上的制度。可以将全国分为中型选举区或大型选举区，或者也可以按照地区特点，混编中型选举区和大型选举区。如此一来，小政党的候选人将更容易当选，但也会造成国会内小政党过多问题，引发政局不安。划分选区问题极为复杂，与政党的利害关系息息相关。





国会讨论改编选举制度是由于现行小选举区制度有“垄断席位”的副作用，只有得票最多的人当选，其余的人全部落选。如果第一名的得票率为25%，那么第二名及以后的人合算得票率为75%也起不到任何作用。最重要的是小选举区对大政党有利，因此，共同民主党、自由韩国党两大政党对改编选举区持消极态度，正义党、正未来党和民主和平党等小政党则主张应改编选举区。目前，国会政治改革特委会委员长由正义党议员沈相奵担任，国会议长文喜相也对改编选举区表示支持，期待政治改革特委会能够讨论出令各方感到满意的结果。