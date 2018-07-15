VR沉浸式体验型空间正在韩逐渐扩大

ⓒ Getty Images Bank

跟随第四次工业革命时代的步伐，新流通业市场迎来了“VR超大空间主题公园”。这是将购物中心、美食街和体验型空间聚集起来的复合空间，为家庭成员和年轻人们共同提供大众娱乐项目，大空间多人互动VR体验将更加彻底地发挥VR沉浸感的特性，提高消费者在消费空间的滞留时间。据悉，韩国的VR市场销售额逐年增加，市场反应良好，未来将发掘以美食街为主的VR体验型空间，为消费者带来更多新鲜真实的体验感受。今年8月，韩国零售业巨头乐天集团在位于建国大学附近的乐天百货店内开设了一家名为“乐天怪兽乐园(Lotte Monster VR)”的超大型VR主题乐园。场内面积为1400㎡，其中有超过60种的VR游戏项目和设施，同一项目互动人数也从1人到12人不等。顾客可在此畅玩VR游戏，园中还设有咖啡厅可供休息。据悉，该VR主题乐园将尝试扭转年轻消费者崇尚电子购物、减少光临实体商店的趋势。由于地理位置优越，该VR主题乐园特别受80后、90后和家庭成员们的喜爱，因此此分店销售额也高于其他分店。官方表示，未来要增加回头客，期待吸引更多的消费者前来。





<前沿视线>

“无线”和“湿抹布”引领吸尘器最新潮流

相比以前,越来越多的新型家用电器展现在消费者的视线中，并受到消费者的大力支持和关注。前几年，“机器人”和“水蒸气”吸尘器大热，家家必备并手动点赞称好。今年，“无线”和“湿抹布”引领吸尘器最新潮流，这两个关键词开始添加至各个新型吸尘器产品的名字上。无线吸尘器全新技术革新，颠覆传统吸尘方式，手持无线吸尘器，避免二次污染和重复插接插头，用起来甚是方便。湿抹布吸尘器防过敏，吸灰指数极高，得到不少幼儿妈妈的青睐。





食品材料和餐厅的新发展： Grocerant便利厨房/杂货餐厅

当下，在上班族的生活中出现了“Grocerant”趋势关键词，这是由食品材料和餐厅的两个英文单词组合而成的，我们也称其为便利厨房或杂货餐厅，表示一站式提供最佳餐厅服务、简易食品及杂货销售服务，简单地说就是设在超市里的餐馆。不需要去超市买食品材料回家自己做饭，可随时随地在超市的“便利厨房”内买到新鲜、热腾腾烹饪的饭菜，可在店内食用，也可以带到公司或者家内品尝。





SKINFOOD申请保护程序 未来如何克服危机？

韩国护肤品SKINFOOD思亲肤品牌创立于2004年，是早一代的K-BEAUTY代表护肤品牌。目前，传言受海外业务拖累导致公司负债累累，已经申请保护程序，未来危机如何克服，让我们一起来关注这个话题。SKINFOOD是全球最初的“美食护肤主义”品牌。据悉，SKINFOOD目前的流动资产严重不足导致危机发生。应对市场无限变化，千禧一代的需求正在影响着整个美妆市场，他们所喜爱和关注的社交媒体对美妆市场的影响和作用也越来越大，美妆产品在社交媒体上的口碑也就变得越来越重要，各大品牌的宣传推广战略应参考。相信SKINFOOD会不断尝试新的发展模式，争取克服困难。