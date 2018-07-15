《漫话国乐》 扇子舞伴奏音乐 / 处容舞伴奏音乐 / 神房曲





说到韩国的传统舞蹈，很多人会最先想到扇子舞。一群女舞手身着绚丽的韩服，头戴珠冠，两手拿着用孔雀羽毛做成的扇子翩翩起舞，时不时地把扇子完全展开或折起来，排列出山峰、大海、蝴蝶、花朵的形状，尤为华丽，令人赞不绝口。





韩国的长辈一代大都有在幼儿园或小学的运动会或文艺活动中表演扇子舞的童年经历。其实扇子舞并不是传统舞蹈，而是1954年由女舞蹈家金白峰创作的。据了解，起初扇子舞是一人舞，到了1968年墨西哥城奥运会时期，韩国民俗艺术团受邀赴墨西哥城表演扇子舞。当时，艺术团将金白峰创作的扇子舞改编成群舞，由此成为韩国最具代表性的舞蹈作品。扇子舞的伴奏音乐通常以《太平歌》、《倡夫打令》等京畿民谣为主。

{音乐1: 扇子舞伴奏音乐 /李生刚等人}





迄今流传下来的传统舞蹈中，历史最悠久的是宫廷舞处容舞。处容舞是一种具有象征意义的面具舞。相传，1100多年前，公元9世纪统一新罗末期，宪康王到外地去巡视，回京途中，国王在东海坐船突遇大雾弥漫，分不清方向。这时，大臣们禀报国王这是东海龙王所为，唯一的方法是做件好事。宪康王于是下令手下在附近建了一座寺庙，随即雾开云散。这时候，东海龙王带着7个儿子现身，载歌载舞，向宪康王致谢。事后，龙王的儿子处容决定留下来，跟随宪康王来到新罗，辅佐朝政，不仅如此，处容还娶了美女为妻，过上幸福美满的生活。可有一次，疫神来到处容家强暴了处容的妻子，处容虽然目睹了这一情景，但不仅没有发怒，还载歌载舞退去。疫神对此深受触动，并立刻跪在处容面前，发誓今后永远不再跨进画有处容画像的大门。从此，老百姓把处容像贴在大门上，以此驱邪、祈福。当时，处容唱的《处容歌》，其旋律早已失传，只有歌词流传下来。处容跳的舞蹈演变成充满活力的五人面具舞流传至今。

{音乐2: 处容舞伴奏音乐/ 韩国艺术综合学校传统艺术院}





在朝鲜王朝的宫廷宴会上用来点缀的图画中，有很多描写处容舞的图画。除了宫廷宴会以外，在宫廷，每逢除夕，为了驱邪避恶、祈求皇家平安以及迎接新年而举行的驱鬼仪式上也会表演处容舞。处容舞又名“五方处容舞”，五名舞蹈演员穿着象征东西南北中5个方位的蓝色、白色、红色、黑色、黄色的服装，脸上戴着独特的处容面具，酒红色的面具凸显白牙、大眼睛、大鼻子、大耳环以及项链，非常引人注目。舞姿犹如武打动作，大方而有力。处容舞的历史性与艺术性获得联合国教科文组织的认可，2009年被列入《人类非物质文化遗产名录》。





在古代，民间也有类似处容舞的舞蹈。古人相信在人间有厄运与邪气给人们的生活带来不好的影响，因此每当村庄举行祭祀仪式时，农乐队会表演驱邪的说唱，巫婆表演解厄的舞蹈。巫婆的舞蹈推广到民间，演变成现在的驱煞舞。





驱煞舞又称为“巾舞”，得名于用白色的长条手巾在空中划出线条而又解开的动作。身着白色服装的舞蹈演员挥动长长的白巾，不断地划出圆弧的动作，仿佛在空中飞翔，尤为动人。驱煞舞被政府指定为国家无形文化财第97号。驱煞舞的伴奏音乐源自南道巫乐《神房曲》。

{音乐3: 《神房曲》/国立国乐院民俗乐团}