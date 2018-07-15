防弹少年团获文化勋章 成最年轻得主

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防弹少年团因推广韩流文化和韩文有功而荣获文化勋章。防弹少年团的魅力在此次欧美巡演中再次得到了彰显。从9月初开始，防弹少年团利用50多天的时间，在6个国家（美国、加拿大、英国、荷兰、德国和法国）、11个城市进行了22场演出，总观众人数达32万人。





在美国巡演成功深具意义，欧洲巡演大获成功更是引人注目。欧洲和美国是世界两大POP市场，欧洲拥有悠久的历史和传统，当地人为当地文化和语言深感自豪，难免对外来文化持排斥态度，正因如此，一直以来，韩国的K-POP都没能顺利打入欧洲市场。然而，此次防弹少年团共在欧洲4个国家进行了7场演出，吸引了10多万名观众前去观赏，跻身顶级明星之列，彻底攻入了欧洲市场。





防弹少年团的人气主要来自他们拥有的音乐才能。美国音乐专刊《滚石》就曾介绍说，“防弹少年团传达的信息太美了。”虽然他们演唱的歌词几乎都是韩文，但不仅没有造成任何障碍，反而更增添了一种神秘的美感，甚至有很多粉丝为了解歌词意思而在学习韩文。防弹少年团为推广韩流文化和韩文作出了巨大贡献，让全世界的年轻人了解到了韩国文化的精髓。





防弹少年团再次证明音乐是世界的共同语言，在领取文化勋章后，防弹少年团将从11月起在日本举行“LOVE YOURSEL”巡回演唱会。