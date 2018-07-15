开城园区入驻韩企人士时隔2年8个月有望首次访北

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如果开城工业园区入驻韩国企业人士成功赴北韩访问，将是2016年2月工业园区全面停运后，韩方企业人士首次访北。在工业园区被关闭后，入驻企业为查看工业园区投资工厂内的生产设施，曾6次申请访北，但均未获准。目前，韩国政府正在与北韩方面就他们访北问题进行协调，此次是否能成功访北，非常引人注目。





2010年，韩国政府采取“5.24制裁措施”，南北韩交流全面中断，但开城工业园区并未停运。后来由于北韩进行第四次核试验和发射远程导弹，2016年2月10日，韩国政府宣布全面停运开城工业园区，次日，北韩关闭园区，并将韩方人员驱逐出境。由此，120多个入驻韩企的7000多亿韩元资产被困在园区内，被冻结的送电、供水和通信等公共项目和政府资产也约有3000亿韩元。一直以来，遭受巨大损失的入驻企业渴望进入北韩，查看园区内的生产设施，并期待重启运作。





入驻企业对策委员会方面表示，企业人士将前往北韩查看123个企业的厂房以及便利店和食堂等有关设施，访北人员约有150多人。针对是否重启开城工业园区问题，韩国政府方面表示，企业人访北和重启工业园区无关，不能违反联合国对北韩制裁决议。虽然如此，入驻企业仍然希望此次访北取得成功并在今年内重启园区运作。