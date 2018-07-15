第二次美北首脑会谈展望

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美国总统特朗普和北韩国务委员会委员长金正恩间的第二次美北首脑会谈可能推迟到明年举行。当初推测美国总统特朗普可能将第二次美北首脑会谈安排在中期选举结束后的11月中旬举行，但是最近访问俄罗斯的美国总统国家安全事务助理博尔顿22日表示，第二次美北首脑会谈可能推迟到明年年初举行。那么，特朗普政府决定推迟举行第二次美北首脑会谈的原因何在呢？





美国总统国家安全事务助理博尔顿此言意味着美国和北韩在工作接触中未能就第二次美北首脑会谈的日期、场所、议题等事项达成一致。在美国政府的立场上，离总统大选还有两年的时间，不必匆忙地与北韩举行首脑会谈。与此相比，北韩将在两年后举行劳动党第八次全国代表大会，对经济发展五年规划的成果进行评估。因此，为拿出经济增长成绩单，北韩必须尽快通过第二次美北首脑会谈，让美国同意缓和对北韩制裁。总之，北韩比美国更急于举行第二次美北首脑会谈。





目前，特朗普政府试图通过推迟举行第二次美北首脑会谈迫使北韩采取实质性无核化措施，但是北韩却将重点放在《终战宣言》与缓和对北韩制裁上，并就此问题与美国进行拉锯战。





第一次美北首脑会谈结束后，北韩国务委员会委员长金正恩预定与周边国家的领导人举行双边首脑会谈。今年以来，金正恩委员长三度访问中国，与习近平主席会晤，因此习主席有望在近期内访问平壤。此外，金正恩委员长很可能在今年内访问首尔和莫斯科，分别与韩国总统文在寅和俄罗斯总统普京会晤。在此情况下，第二次美北首脑会谈若推迟到明年举行，北韩有可能调整金正恩委员长与周边国家领导人举行双边首脑会谈的时间。





以上月在平壤举行南北韩首脑会谈为契机，美国国务卿蓬佩奥本月初第四次访问平壤，重新点燃美北无核化协商的火种，且美国总统特朗普表示11月6日中期选举后将与北韩国务委员会委员长金正恩举行第二次美北首脑会谈，但是美国推迟第二次美北首脑会谈日期而使北韩不得不调整中国国家主席习近平访问平壤和北韩国务委员长金正恩访问俄罗斯的时间。此外，今年内发表《终战宣言》的计划也会化为泡影。





如果举行第二次美北首脑会谈，肯定会讨论《终战宣言》事宜，且北韩会要求美国缓和对北韩制裁。上月在平壤举行第三次文金会时，双方就今年内举行南北韩铁路、公路对接工程开工仪式达成一致，但是为正式开启对接工程，北韩必须说服美国缓和对北韩制裁。在此情况下，美国推迟举行第二次美北首脑会谈，南北韩铁路、公路对接工程将无法顺利推进，南北韩关系将陷入胶着局面。





韩国政府希望美国和北韩能在今年内举行第二次首脑会谈，并在北韩无核化问题上取得实质性进展，之后北韩国务委员会委员长金正恩访问首尔，南北韩和美国共同发表《终战宣言》。但是美国推迟举行第二次美北首脑会谈，金正恩委员长或许会推迟访问首尔的时间，但是以目前的南北韩关系来看，金正恩委员长在今年内访问首尔的可能性较大。





韩国总统府青瓦台23日表示，北韩国务委员会委员长金正恩将按原定计划在今年内访问首尔。今年8月美国国务卿蓬佩奥访问北韩的计划被取消后，专家认为第三次文金会有可能推迟举行，但是南北韩如期在9月举行首脑会谈，并发表《平壤共同宣言》，为重启美北对话注入了动力。目前，美国有观点认为，韩国在北韩问题上走得太快，与美国步调不一。但是美国和北韩尽快重启高级别会谈，并就何时举行第二次美北首脑会谈达成协议才能确定北韩国务委员会委员长金正恩访问首尔的日期。





重启美北高级别会谈意味着双方有可能设定北韩无核化时间表，并讨论美国将对北韩采取何种相应措施。因此，双方在重启高级别会谈以前，首先会在板门店进行工作接触，为美北高级别会谈铺路。如果得以举行高级别会谈，还会在会谈中决定何时举行第二次美北首脑会谈。因此，重启美北高级别会谈将成为推进北韩无核化进程的重要转折点。





以目前的情况来看，今年内将难以举行第二次美北首脑会谈，但是北韩国务委员会委员长金正恩最近通过“亲笔信外交”试图尽快举行第二次美北首脑会谈，但是未能如愿以偿。因此，金正恩委员长今后将在无核化问题上作出何种抉择，引起国际社会密切关注。