《民族语大辞典》南北共同编撰事业

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最近，《民族语大辞典》韩方编撰委员会正在谋求举行第26次南北韩共同编撰会议。今年10月，《民族语大辞典》韩方编撰委员会委员们为参加《10.4宣言》11周年纪念活动访问北韩时，同北韩方面编撰委员会有关人士会晤，并提出了上述建议。





2005年以来，南北韩一年举行4次共同编撰会议，就编撰纲领等达成协议，2009年，第17次共同编撰会议开始进行共同编撰工作。参与编撰工作的20多位韩方语言学家首先选出南北韩共同使用的词汇，其余的词汇则在共同编撰会议上进行协调，协调不一致的暂且搁置一边。





“民族语大辞典南北共同编撰事业会”表示，南北韩使用的日常用语有34%不同，学术术语等专用术语更是有64%不同。因此，南北韩编撰委员们从2005年开始基于韩国的《标准国语大辞典》和北韩的《朝鲜语大辞典》对双方使用的词汇进行整理，以消除南北韩间的语言障碍。





2006年3月在中国北京举行的《民族语大辞典》第5次南北韩共同编撰会议上，双方正式开展《民族语大辞典》编撰工作。首先，南北韩编撰委员们在《标准国语大辞典》和《朝鲜语大辞典》中选出23万多个词汇，并决定收录在南北韩及海外地区使用的10万多个的新词。为此，南北韩编撰委员们每次都在共同编撰会议上对25000个词汇进行检讨，最终决定将哪些词汇收录于词典中。《民族语大辞典》南北共同编撰会议通常每次进行一周，而且每天的会议都要进行到夜晚。此外，南北韩编撰委员们每天都在会前相互交换资料，以便在会议上进行协调。在韩国，语言是人们进行沟通的重要工具，但是在北韩也用来对民众进行思想教育。因此，双方在进行协调的过程中经常会出现分歧。但是随着时间的推移，南北韩编撰委员们增进相互理解，在和谐的氛围中专注于编撰《民族语大辞典》。









南北韩共同编撰《民族语大辞典》的目的在于实现南北韩语言统一和恢复民族同一性。因此，从2005年2月第一次会议到2015年12月第25次会议，南北韩编撰委员们通过25次会晤，承认双方在语言和文化上存在差异，奠定了相互信任的基础。如果南北共同编撰工作顺利进行，《民族语大辞典》有望于2019年4月完成。但是2016年初北韩进行核试验并试射导弹后，《民族语大辞典》南北共同编撰工作被迫中断。尽管如此，韩国方面仍在进行《民族语大辞典》编撰工作。





由于南北韩关系恶化，《民族语大辞典》南北共同编撰工作也被迫中断，但是韩国方面编撰委员们为完成其使命，没有放弃《民族语大辞典》编撰工作。目前，韩方编撰委员会为重启《民族语大辞典》南北共同编纂会议作出积极努力，并计划在下次会议上与北韩方面的编撰委员们进行协调，以缩短编撰时间，之后通过校阅过程即可完成《民族语大辞典》。





南北韩编撰委员们相互交换意见进行协调的《民族语大辞典》南北共同编撰会议虽然被迫中断，但是韩国方面编撰委员们以南北韩决定收录于《民族语大辞典》中的词汇为对象进行校阅工作等，为尽快完成《民族语大辞典》作出不懈努力，目前已完成78%的底稿。因此，《民族语大辞典》韩方编撰委员会希望尽快重启南北共同编撰会议，以在最短时间内完成《民族语大辞典》这部巨著。





韩方编撰委员们希望尽快与北韩编撰委员们会晤，并顺利进行《民族语大辞典》编撰工作。其实，《民族语大辞典》南北共同编撰工作预定于明年春季完成，但因双方编撰委员们长时间未能举行会议而停滞不前，如果在今年内重启共同编撰会议，大约在2024年可向世界展示令全体韩民族感到自豪的《民族语大辞典》这部巨著。

了解语言的差异就能拉近思想的差距。因此，我们期待尽快重启《民族语大辞典》南北共同编撰会议，为南北韩和谐沟通与韩半岛和平统一铺平前进的道路。