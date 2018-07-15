为每一个人都能享受广播电视服务- 2018首尔世界公共广播电视大会

导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：曹文杰(PTS台湾公共电视文化事业基金会总经理)





媒体多元化时代，广播电视应该如何应对潮流，才能让更多的大众都能够享受大众媒体所带来的惠泽？时逢“2018世界公共广播电视大会首尔年会”的召开，有请台湾公共电视文化事业基金会的曹文杰总经理为我们介绍台湾公共电视台对此问题的思考。





ⓒ KBS

南：请你先跟我们的听众朋友们打个招呼，好吗？

曹：大家好，我是台湾公共电视台的总经理曹文杰。台湾公共电视台除了服务于普通大众以外，还主要服务于社会的弱势群体，旨在实现在广播电视服务上没有高低贵贱人人平等。

南：您此行的目的是什么呢？

曹：我是来参加“2018世界公共广播电视大会首尔年会”的，我们大会简称PBI，是由包括日本的NHK，英国的BBC等多国公共广播电视台共同参加的交流和学习大会，每年举行一次，今年是在首尔。

南：大会的宗旨或主要议题是什么呢？

曹：议题很多，各国媒体负责人聚首，主要商讨怎样克服时代潮流带来的难题，让公共媒体能够继续发展，承担为大众服务的职能。以及在数字媒体的海洋里，怎样求得共生和双赢等等。

南：台湾与韩国的广播电视台有哪些交流呢？

曹：韩流这些年来在台湾一直很火，我们公共电视台主要是购买和播放韩国的文化片，比如KBS的大型纪录片《茶马古道》等等。