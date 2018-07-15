Kakao拼车服务引争议 韩政府如何解决难题受关注

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韩国经济副总理兼企划财政部长官金东兖展现出允许提供“拼车”（Car Pool）等新交通服务的意志，并强调国家应走共享经济之路。金东兖所提到的新交通服务可能包括多种服务，但目前的争论聚焦在“拼车”问题上。





所谓“拼车”是指私家车主搭载顺路人，即与他人一起利用私家车。如今，“拼车”概念进一步扩展到了通过应用软件连接私家车主和顺路人的服务。“拼车”是不以“商品所有”而以“商品利用”为概念的共享经济的典型例子。





目前，韩国社会的最大争论焦点之一是Kakao推出拼车服务。Kakao是韩国最大的社交网络公司，韩国几乎人人都在使用其服务，而Kakao以此为基础打入了纯网络银行等多领域市场。Kakao通过Kakao Map提供导航服务，通过Kakao Taxi为出租车司机和乘客提供服务。





目前，韩国已经有“Poolus”和“Socar”等公司提供拼车服务，而在全世界70多个国家提供服务的优步（Uber）因被定性为非法服务而于2015年撤离韩国市场。在此背景下，Kakao推出拼车服务引起争议的原因之一正是Kakao的影响力非常之大。目前，Kakao通过Kakao Talk掌握社交网络，且通过Kakao Map和Kakao Taxi积累大数据。韩国出租车行业认为，如果Kakao开启拼车服务，其影响力将非常深远，因此强烈反对Kakao提供拼车服务。





Kakao拼车服务涉及到第四次工业革命和共享经济发展问题，韩国政府对此非常重视，但政府不能不考虑出租车行业从业人员的生计和工作岗位减少等问题。出租车行业采取集体行动，而政府对此态度一直模棱两可，金东兖的发言也明显反映出政府左右为难的局面。