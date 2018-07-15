共同警备区非武装化工作结束

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25日，南北韩与联合国军司令部结束了板门店共同警备区（JSA）内哨所、兵力和武器拆除与撤离工作。至此，南北韩为履行军事协议中有关“解除共同警备区武装”的工作宣告结束。根据规定，南北韩可在共同警备区南北两侧自由往来，但需要等下月双方互设哨所相关工作结束后才能实现。





9.19军事协议的主要内容为，解除共同警备区内武装，将该处打造成为南北韩民众以及外国游客自由往来之地。为此，南北韩本月1日至20日在该区域内开展扫雷工作，南北韩与联合国军司令部评估并核查了扫雷结果。三方还举行工作会议，就截至25日解除共同警备区武装、撤出哨所和武器以及26日至27日共同进行评估等达成一致，所达成的协议进展顺利。根据协议，共同警备区内5处北韩哨所和4处韩方哨所被撤除，而韩方在共同警备区北韩板门店桥一端设置哨所，北韩在板门店韩方地区新设哨所，从而实现南北互设哨所。同时，南北韩分别派遣35名以下人员在该地区共同执勤，这些人员不得携带枪支等任何武器。执勤人员还需在左手臂佩戴写有“板门店民事警察”字样的袖标。

共同警备区是横跨板门店军事分界线（MDL）东西800米、南北600米的地带，距离首尔62公里，距离北韩开城10公里。板门店是1953年签署韩战《停战协定》的地点，共同警备区所在位置与板门店相距1公里。南北韩共同警备区虽是军事停战委员会处理停战时举行相关会议所设地带，1971年9月以南北韩红十字会预备会议为契机，这里还起到了南北韩接触与往来窗口的作用。根据《停战协定》精神，板门店共同警备区内本无军事分界线标识，双方可自由往来，南北韩警备哨所也设在一起。但1976年发生“板门店斧头杀人事件”后，南北韩新设军事分界线标识并分离哨所，禁止互相对话，保持武装状态。韩方警卫兵为了遮挡视线，佩戴黑色太阳镜，北韩军人则带着钢盔，配有手枪。这里也成为可能发生偶发性冲突的敏感地带。去年11月，北韩军人还在该区域内向一名归顺韩方的士兵进行集中射击。





解除共同警备区武装是最终按照《停战协定》的精神恢复其本来面貌的举措。双方在尝试清除非军事区（DMZ）地雷、互撤监事哨所（GP）的情况下解除共同警备区武装，将有助于南北韩军事紧张进一步得到缓解。至此，双方不仅认真履行协议内容，未来也有望持续采取缓解紧张的措施。