国内外不稳定因素至韩综合股指大幅下跌

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受美中贸易战等国内外不稳定因素影响，韩国综合股指（KOSPI）大幅下挫至年中最低。专家分析，随着美中贸易战、美联储加息、汇率上升、油价不稳定因素持续以及企业业绩预期下调等不利因素加剧股市不安情绪，未来KOSPI指数将进一步下跌。





10月以来，KOSPI指数持续下跌，并多次刷新历史新低。据预测，若KOSPI指数跌破2100点这条支撑线（Psychological Support Line），那么2050点和2000点防线也将相继失守。





另一项显示KOSPI指数下挫趋势的指标之一是证券借贷（Securities lending and borrowing）余额。据悉，证券借贷余额自今年5月至7月连续三个月递减，之后趋于平稳后，本月呈现激增趋势。证券借贷指的是一方将证券借给另一方。证券借出后，证券所有权被转让给借入证券的一方，债券的一方将得益于持有证券。在多数情况下，这些息票利息或股息必须还给借出证券的一方。证券借贷余额指通过证券借贷所获股票中未偿还的剩下股票的金额。证券借贷余额增加，意味着预测股价下跌可能性的投资者大幅增加。专家指出，考虑到在国内外不稳定因素叠加的情况下，证券借贷余额大幅增加会伴随KOSPI指数下跌，且KOSPI指数当前很难摆脱这一困境。





最大的不稳定因素是美中贸易战。在美中贸易矛盾陷入长期化的情况下，中国所受损失严重影响KOSPI指数。业界也对以美国为中心的发达国家市场出现裂痕感到忧虑。同时，韩美利率差逐渐拉大或将导致外国资本外流，这也成为阻碍KOSPI指数上扬的因素。因此业界指出，在此情况下进行估值已毫无意义，随着国际股市相继调整，KOSPI估值下挫已不可避免。许多专家认为，KOSPI股指已接近谷底。从外国投资者的立场来看，由于他们纵观新兴国家整体股市情况，因此韩国国内股市自身评价虽毫无意义，但只要出现任何契机，都会突显其意义。认为KOSPI股指已接近谷底的另一证据是企业业绩。KOSPI指数在去年进一步上扬以前的6年间均徘徊在股价浮动范围之内（1800点至2200点），当时上市公司的净利润为70万亿韩元，如今则增至140万亿韩元。KOSPI指数中的2100点防线股价净值比（PBR）仅为0.88倍，这说明韩国股市虽已跌至较低水平，但仍然有上扬空间。专家分析认为，2000点至2100点是最低线，尤其是将2050点视为“防线”，最大的原因在与它处于1800点至2200点的股价浮动范围之内。业界表示，目前的股价指数反映了新兴国家过度焦虑，虽不会立即启动改善“开关”，但只要有些许好转，估值魅力便会随之上升。