文在寅批准《平壤共同宣言》及南北韩军事协议

ⓒYONHAP News

韩国总统府青瓦台23日表示，当天的国务会议审议通过9月《平壤共同宣言》和旨在履行《板门店宣言》的军事领域协议，文在寅总统签字予以批准。虽然南北韩达成的两项协议完成批准程序，但在野党认为此举无视国会。





《平壤共同宣言》囊括了9月18日至20日在平壤举行的南北韩第3次首脑会谈时的成果。主要内容包括，消除战争威胁和敌对状态、加强经济合作、为解决离散家属问题进行人道主义合作、扩大多领域交流与合作、无核化以及北韩国务委员会委员长金正恩回访等。具体来看，双方就签署履行军事领域协议、今年内举行东西海线铁路和公路对接开工仪式和共同举办2032年夏季奥运会等达成一致。





据悉，《平壤共同宣言》将于近日刊登在政府公报上，军事协议将在同北韩交换文本后另行刊登。

对于文在寅政府未经国会同意，批准《平壤共同宣言》和南北韩军事协议的做法，政界看法不一。执政党共同民主党表示，根据法制处的权威解释，认为通过《平壤共同宣言》和军事领域协议是“正确的措施”，并呼吁国会尽快通过《板门店宣言》批准动议案。该党还表示，南北韩第1次首脑会谈时期双方达成的《板门店宣言》国会批准动议案已不可继续拖延，为了改善南北韩关系，才出此对策。有进步倾向的民主和平党与正义党也持相似立场。但最大在野党自由韩国党则认为，文在寅政府仅嘴上高喊“协治”，实则欺骗国民，藐视国会。文在寅政府认为《板门店宣言》需要经过国会批准，而其后续协议《平壤共同宣言》和南北韩军事领域协议无需通过国会的想法成为验证总统独断专行的佐证。正未来党也认为，在《板门店宣言》批准动议案仍搁置于国会的情况下，直接批准有具体后续措施性质的《平壤共同宣言》有本末倒置之嫌。

分析认为，有两个因素导致文在寅政府不顾政治压力，执意批准《平壤共同宣言》和军事领域协议。首先，法制处方面表示，《平壤共同宣言》和军事领域协议无需国会批准。原因在于《板门店宣言》已进入国会批准流程，具有落实该宣言性质的《平壤共同宣言》无需另经国会批准。军事领域协议则是因为其既不会对国民造成重大财政负担，也不存在立法等事项。同时，包含缓解军事紧张和积极开展经济合作意志的《平壤共同宣言》和军事领域协议本身具有很大效力，这也是政府执意批准通过的另一原因。如果说《板门店宣言》将重点放在恢复之前中断的南北韩关系上，那么《平壤共同宣言》则展现出了将南北韩关系发展至新高度的意志。因此，文在寅政府通过批准这一协议，不仅对南北韩之间建立互信起到积极作用，也将成为提前实现半岛无核化等和平构想的动力。