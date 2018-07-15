莫忽视宝宝身边的光污染

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街边五彩斑斓的霓虹灯，家中各种强度、各种色彩的灯光，看起来很美，但背后也隐藏着健康隐患。设计不合理或是使用不当时，灯光也可成为污染源——即产生所谓的光污染，又称干扰光、光害，可能对宝宝带来危害。

具体来看，包括损害视力。光污染最先损害的是直接接触光源的眼睛。对婴幼儿而言，光污染的影响更大。较强的光线会削弱婴幼儿的视力，使尚不完善的婴幼儿视力发育受到阻碍，学龄期易发生弱视或过早引发近视。

光污染还会影响生长发育。处于光污染环境中的新生儿易发生睡眠和营养方面的问题，出现喂养困难。儿童生长激素分泌的高峰出现在夜间熟睡之后的22时到凌晨2时，家长引导孩子入睡，最好是在每晚的21时之前。到了晚上，莫让宝宝处于彻夜不息的灯光环境中，以免人为导致入睡时间推迟，生长激素分泌发生紊乱，长期可导致其生长发育落后。

光污染会扰乱机体平衡。彻夜不息的灯光，使人昼夜不分，易扰乱机体自身的自然平衡， 对人体产生一种“光压力”。长期处于这种压力下，体内的生物和化学系统会发生改变，体温、心跳、脉搏、血压会变得不协调，各种疾病乘虚而入。

因此，建议居住区域的室外景观及照明灯光尽可能加遮光灯罩使灯光集中照射到地面，不要直接照射到行人眼睛及住户家里。夜里休息，尽量关闭不必要的室外景观照明灯，减少潜在的光污染，给包括孩子在内的所有人提供一个更有利于睡眠的环境。





（文中窍门来自宋希瑄听友）