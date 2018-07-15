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目前韩国已经普及了9年义务教育，小学6年与初中3年属于义务教育期。2014年，韩国全国共有5900多所小学，其中私立小学仅占1.2%，只有70多所。截止当年，在韩国，只有一部分私立小学作为课外活动设有游泳课或滑冰课，规定学生们学游泳或滑冰。以京畿私立小学的游泳课为例，1、2年级在每学年7月初设有游泳课，3、4年级自5月起进行7节游泳课，5、6年级除了游泳课以外，每学年8月末进行最终考核，按照学生的游泳水平给予特级、1级至3级的等级证书，以奖励学生此间的努力。但私立小学的课外游泳活动是学生自费进行的。





2014年，韩国发生了上世纪70年代以来最惨重的客轮灾难“世越号”沉船事故，造成京畿道一所高中参加毕业旅行的261名学生死亡，从此媒体与社会纷纷强调“学生水上安全教育”的必要性与重要性，要求政府从小培养游泳能力的呼声越来越高。因此，以“世越号”沉船事故为开始，当年教育部就开始推行“小学生水上安全教育试点工作”，此后实施“小学生水上安全教育”。该活动在教育部的财政与人力支援下逐年扩大其范围，目前小学3年级-5年级学生均有义务接受“水上安全教育”，该活动的授课时间一般来讲在一学年授课4次，一天2小时，共8节课。水上安全教育的目的在于让小学生不怕水，学会游泳、游泳安全守则、人工呼吸法、如何在水中保持体温、穿戴救生背心等，掌握水上安全与救生要领。





随着“小学生水上安全教育”赢得学生与家长的欢迎，政府于去年末还进一步公布了“国民安全教育基本计划”，旨在提高国民的事故应对能力，进而预防大型灾难。这项计划中，截止2020年，将把目前以3-5年级为对象的水上安全教育扩大到所有年级，并规定各级学校每年实施51小时以上的安全教育，为了加强水上安全教育，还将培养1万多名救生人力。