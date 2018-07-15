李文世发行正规16辑 时隔3年半回归

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歌手李文世时隔3年半发行全新正规专辑，回归歌坛。

李文世第16张正规专辑《Between Us》收录歌曲音源于本月22日下午6时，通过各音乐网站公开。

李文世通过新专辑《Between Us》，希望展现一个面向所有人开放的的姿态，表达面对新时代的陌生的同时，也有着深深的尊敬的前一世代人的心态。

李文世时隔3年半发行的新专辑包括与Heize合唱的主打歌《Blur》以及于16日提前公开的与Gaeko合唱的《Free My Mind》在内，共收录了10收歌曲。

主打歌《Blur》的内容描写的是经过时间的推移，曾经的伤痛变得模糊，最终反而成为美好的回忆的内容。在以钢琴和弦乐为主的旋律中，李文世精巧的演唱以及Heize清澈的歌声，让歌曲的感动升华。

新专辑的一大看点便是邀请了多位个性鲜明的后辈歌手合作，有前文提及的Heize、Gaeko，以及鲜于贞雅、Jannabi等，不仅体现了专辑所要表达的“开放”的主题，也让专辑音乐元素更加多元化。此外，新专辑收录歌曲《Free My Mind》、《安达鲁西亚》、《Remember Me》为李文世的原创歌曲，创作灵感均来自今年春天李文世的西班牙之旅，也能让歌迷感受到李文世新作品的诚意。