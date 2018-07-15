BoA新专辑《WOMAN》造型多变 Girl crush升级

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BoA本月24日通过各音源网站公开第9张正规专辑《WOMAN》全部歌曲音源，专辑同名主打歌《WOMAN》MV也一同上线。

BoA此次回归距离上次约有10个月之久。今年年初，BoA发行了其出道以来的第1张迷你专辑《ONE SHOT, TWO SHOT》惊喜回归,为大众展现了嘻哈SWAG魅力。而此次新专辑则是BoA为歌迷精心打造的又一音乐大礼。

新专辑《WOMAN》包含R&B、前卫House、流行电音、R&B Future Base舞曲等多种音乐风格，共收录10首新歌，BoA参与了6首歌曲的创作，其中《一气之下》、《Little More》、《If》、《No Limit》4首歌曲为BoA作词作曲的原创歌曲，主打歌《WOMAN》以及另一首收录歌曲《Encounter》由BoA进行填词。

主打歌《WOMAN》是一首旋律轻快的舞曲。BoA表示，希望通过歌曲，展现多种女性形象，同时表达不同女性的不同情感和内心。《WOMAN》会使人联想起BoA之前的作品《Girls On Top》，但BoA强调称：“新歌更有女人味，也更有力量感，很能体现Girl crush魅力。”

《WOMAN》的MV中，BoA也演绎了红衣女郎、豹纹紧身衣、“太妹”等多种夸张、前卫的造型，舞蹈设计也依旧精彩，为歌迷带来新鲜、刺激的感官体验。

BoA已由26日播出的KBS《音乐银行》开始，正式展开新专辑打歌活动。