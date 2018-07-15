COME BACK早知道：EXO,TWICE，gugudan，Wanna One

ⓒ YONHAP News

令歌迷期待已久的EXO第5张正规专辑《DON’T MESS UP MY TEMPO》将于11月2日发行。新专辑包括主打歌《TEMPO》及其中文版本在内，共收录11首歌曲。新专辑发行当天，EXO将举行回归showcase，并通过网络直播平台向全球歌迷直播演出盛况。

TWICE将于11月5日发行第6张迷你专辑《YES or YES》回归。JYP方面已经开始了新专辑发行前的宣传工作。各位成员的solo宣传海报陆续放出，引发了歌迷的强烈期待。即将成为TWICE第10首主打歌的《YES or YES》讲述的是无法拒绝充满爱意的表白、立刻回答“YES”的内容。同时，歌曲能否继续成为榜单第1、实现TWICE“十连冠”，也成为关注的焦点。

女团gugudan全新迷你专辑将于11月6日发行。gugudan也将于新专辑发行后举行单独演唱会，时间定为12月1日、2日两天。这也是gugudan出道2年以来首次举行单独演唱会。演唱会售票将于30日开启。

Wanna One确定将于11月19日发行全新专辑回归。负责Wanna One活动的经纪公司Swing娱乐通过官方社交网络账号上传新专辑概念海报，证实了回归消息。海报中是一盘透明的磁带，右下角标记了回归的日期。