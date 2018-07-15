韩国金融委紧急开会 商定筹措5000亿韩元资本市场稳定资金

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韩国金融委员会紧急召开会议，商定筹措5000亿韩元资本市场稳定资金。所谓资本市场稳定资金是指用于扩大Scale-up基金规模以及机构投资的资金。金融委员会计划通过此举稳定韩国股市。





所谓科斯达克Scale-up基金是韩国政府今年1月公布的科斯达克市场振兴方案之一，核心内容是筹措一定规模的资金，集中投资被低估的科斯达克上市企业。 金融委员会原计划今明两年分别筹措2000亿韩元和1000亿韩元资金，但在此次提出的资本市场稳定方案中，将今年Scale-up基金的规模扩大到3000亿韩元。同时以证券机构为主，至少筹措2000亿韩元规模的资金，对KOSPI和科斯达克市场进行投资。由此，共将投入5000亿韩元以上的资金，稳定资本市场。





金融委员会表示，Scale-up基金将从11月初开始对被低估的科斯达克上市企业进行投资。当初，Scale-up基金将市价总值较低的企业、机构投资比重较低的项目以及近3年在资本市场上未达到新流入资金标准的企业作为投资对象，随着此次基金规模有所扩大，基金的投资范围也有望进一步扩大。





金融当局召开紧急会议讨论资本市场稳定化方案是因为近期资本市场形势异常严峻。10月，韩国综合股价指数（KOSPI）继续刷新今年最低纪录，上周以2027.15点收盘。美中贸易摩擦、美国加息、国际油价不稳定、企业下调业绩预期等多个利空因素同时出现导致韩国股市暴跌，且这些利空因素无法在短期内消除。在此背景下，金融当局计划采取措施，稳定资本市场。