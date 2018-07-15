《平壤共同宣言》刊登在政府公报并已生效

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《平壤共同宣言》29日被刊登在政府公报上。

《平壤共同宣言》包含9月18日至20日在平壤举行的南北韩第三次首脑会谈的结果，宣言全文由六大项协议组成，具体包括：一、南北韩消除战争威胁因素，解除军事敌对关系。《平壤共同宣言》的附属协议军事领域协议规定了其具体内容；二、加强南北韩交流合作及其实质性方案；三和四、双方同意从根本上解决离散家属问题以及促进多领域交流；五、双方商定推进韩半岛无核化，建立韩半岛和平机制；六、北韩国务委员长金正恩早日访问首尔。





在《平壤共同宣言》被刊登在政府公报上后，宣言已经生效，但围绕批准该宣言的争议依然未获平息。保守倾向的在野党谴责总统和政府未经国会同意擅自批准《平壤共同宣言》，称此举违宪。他们认为，《平壤共同宣言》影响国家财政，将给国民造成税收压力，且涉及国家安保问题，因此必须获得国会批准。但青瓦台和执政党表示，《平壤共同宣言》是带有履行《板门店宣言》性质的后续协议，无需另行获得国会批准。目前，《板门店宣言》批准动议案因在野党反对，仍在国会搁置。青瓦台和执政党还称，因国会迟迟未批准《板门店宣言》，所以政府不得不先行批准《平壤共同宣言》。