韩国无人驾驶汽车技术“引领者”——韩国“SWM”公司

ⓒ SWM.AI.

2018年韩国电子展于上周在首尔南部的COEX会展中心举行。由韩国电子协会主办的全国最大的电子展今年吸引了来自世界各地的729家科技公司参展，这是有史以来规模最大的一次。他们展示了第四次工业革命的新技术，如人工智能、物联网、虚拟现实和增强现实技术等等。本周开始，我们将为大家介绍在今年展会中涌现出来的优秀企业。今天，我们将共同走进韩国“SWM”公司，这是一家自动驾驶汽车的汽车电子软件开发商。让我们与公司首席执行官金基赫（音译：김기혁）先生一道聊一聊他们公司。





今年的韩国电子展为包括韩国“SWM”公司在内的39家公司或个人颁发了大奖，这些公司为加强国家信息技术产业的竞争力作出了贡献。





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在没有人类驾驶员参与的情况下，自动驾驶汽车可以安全舒适地从一个目的地移动到另一个目的地。智能车配备了先进的传感器，能够测量距离、探测障碍物并查看方向。其图形处理单元旨在通过多个摄像头评估车辆周围环境、分析图像并帮助汽车安全行驶。也就是说，自动驾驶汽车的发展需要人工智能、大数据和5G网络的结合。韩国“SWM”公司通过其“Armstrong”软件框架引领了这一行业的新趋势，该框架将现有车辆成功转换为自动驾驶汽车。





作为一名软件工程师，金先生在公司的初始阶段开发了平板电脑。从2010年开始，他对无人驾驶汽车产生了兴趣。在浏览了各种网站并学习了理论之后，他于2014年开始开发自动驾驶汽车。他能够开发一个集成的软件系统，人工智能从传感器、摄像头和远程信息处理等各种电子元件上收集信息，并使汽车安全行驶。在公司的160名员工中，130名是工程师。经过四年的艰苦研究和开发，韩国“SWM”公司能够掌握自动驾驶汽车的核心软件技术。它的环视监视器系统通过四个摄像头显示车辆周围的情况，而其计算板系统实时运行自动驾驶算法。





韩国“SWM”公司参与了由国土交通部牵头的项目，旨在开发基于无人驾驶汽车技术的公共交通系统以及首尔和济州岛的无人驾驶电动公交项目。它与许多致力于无人驾驶汽车研究的公司建立了合作关系。韩国“SWM”公司将中国和日本视为其潜在的出口市场，特别是日本希望在2020年东京奥运会举办期间全面运营无人驾驶出租车。在上周的电子展上，韩国“SWM”公司引起了全球买家的强烈关注，市场扩张必将使公司更快地实现其发展目标。凭借其创业精神，韩国“SWM”公司将继续迎接挑战，推进无人驾驶汽车时代的到来。