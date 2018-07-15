聚焦韩国短期经济政策

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韩国政府公布了一系列旨在重振经济的措施，韩国经济副总理金东兖在10月24日的经济部长会议上宣布，新措施的重点是如何促进私人投资和改善严峻的就业形势。今天，我们邀请到了韩国真好经济研究所所长李仁喆（音译：이인철）先生，与他共同聊一聊韩国政府推测出的新政策方案。





新措施的主要目的是为低迷的经济注入活力。尽管这些措施属于短期措施，但这些措施反映了政府为改善就业形势而进行的努力。目前，韩国国内外经济形势非常严峻。国内，私人投资急剧萎缩，就业困难；国外，中国和美国之间的贸易战愈演愈烈，而全球金融市场由于美国利率上升而非常不稳定，经济专家对明年的经济前景较为悲观。韩国政府认为，需要采取先发制人的措施来防止局势进一步恶化。新措施有三个要点：通过注入财政预算来增加就业机会，短期内降低燃油税以减少工人阶级和小企业主的燃料成本，放宽监管以促进私营部门的投资。





韩国央行表示，韩国7月至9月期间的国内生产总值仅比上一季度增长了0.6％，这个数字显示出韩国经济失去了增长动力。国内消费对第三季度经济增长的贡献率为负1.1个百分点，特别是8月份基础设施投资下降了1.4％，呈现连续六个月的下降趋势。7月和8月新增工作岗位数量均低于1万个。政府的最新措施是针对短期内难以改善的就业状况和投资形势做出的。





政府计划在公共机构创造59000个临时工作岗位。其中，将在各公共机构设立18000个实习机会，帮助年轻求职者进入工作环境，增加11000个行政职位，以提供更好的公共服务，同时向处境困难的民众提供18000个临时工作。根据当地情况，新的临时工作可延长至明年。目前，每年向小企业提供900万韩元财政补贴，持续三年，总额达2700万韩元。根据新措施，将有1万人受益于该计划。





截至年底提供59000个短期工作岗位是政府缓解就业困难的应急措施。就业情况在冬季将进一步恶化。这些新工作只是短期的，距离年底还有两个月，如果局势无法有效控制，就业状况的恶化趋势将导致民众收入下降，特别是弱势群体将苦不堪言。为了解决这一紧迫问题，政府计划提供公共机构的工作机会，同时鼓励公司扩大投资，创造更多就业机会，以创造良性循环。





根据新措施，三个私人投资项目的实施速度将超过预期。这三个项目是位于浦项的1.5万亿韩元的工厂扩建计划，丽水综合体的开发以及国家工业园区的工厂扩建项目。政府将消除这些项目的实施障碍，以帮助企业在明年上半年进行价值2.3万亿韩元的投资。作为促进私人投资的一部分，政府将投资15万亿韩元，其中10万亿韩元将用于改善产业结构，其余5万亿韩元将以低息贷款的形式提供给投资于环境、安全和社会基础设施的中小企业。此外，回国建厂的公司将有资格获得政府补贴和减税优惠。





除了旨在促进私营部门主导的投资措施外，政府还承诺放宽一些法规监管。事实上，政府因未能妥善处理监管问题而受到批评，未来将放宽对偏远地区居民的旅游和远程医疗服务的规定，并通过放松管制，促进交通和住宿的“共享经济”平台。此外，政府还试图通过降低对精炼燃料产品的税收来刺激国内消费。





政府将减少15％的燃油税，减税将从11月6日起生效，为期6个月。这是自2008年全球金融危机10年来，首次减少燃油税。该措施将使汽油价格每升下降123韩元，柴油价格每升下降87韩元，LPG价格每升下降30韩元。预计未来6个月将减少燃油成本约2万亿韩元，这对工薪阶层和正在努力应对油价上涨和国内需求低迷的小企业来说是一个非常大的利好消息。有人指出，高收入群体将从折扣中获益更多。政府承认该措施可能无法有效帮助目标群体，但该措施也将产生积极影响，如公司成本降低将超过高收入群体因此举而获得的利益。





政府希望降低燃油税可以减轻中小企业主和低收入家庭的经济负担。当然，这项措施的目的是帮助人们减少额外支出并增加消费。但如果国际油价上升高于预期，减税可能无法产生预期效果。最令人不安的是，所有这些措施都是短期措施。换句话说，政府正试图通过投资来迅速解决眼下紧急问题，实施新措施需要26万亿韩元，除了这些即将实施的预算，政府需要提出一个更加稳定和长期的计划。