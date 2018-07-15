Tony An出演Cultwo Show 透漏HOT演唱会花絮

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歌手Tony An出演了广播节目《两点逃脱Cultwo show》，与主持人金泰均进行了愉快的交流。





DJ金泰均开场介绍Tony An出演节目，并称赞其人气不减。Tony表示，自己现在还能以偶像歌手的身份进行活动，非常感动。“我将会认真对待‘特约DJ’这个身份，尽全力给大家带去愉快的周一！”而金泰均提醒其同为HOT组合成员的文熙俊做DJ的广播节目也在同时间段播出，Tony自信地表示“我肯定比他做得好！”





对于不久前HOT组合在奥林匹克主竞技场举办的演唱会，Tony称“没想到会来那么多人，我们也很惊讶”，“以前演唱会时会有白气球，现在变了很多。（荧光棒）颜色中间还会变，好神奇啊”，“演唱会期间非常紧张忙碌，可是一结束，心里又非常空虚。体力跟不上，所以也没办法那么开心，也害怕编舞会错，很有压力。不过为了演唱会，持续练习了一个半月，体力也得到了大幅的提升。”





另外，Tony还在节目中介绍了HOT的新歌《HOT Knight》，“本来我们想做一首比较朋克曲风的歌曲，Eric Nam给我们写了歌，中间的Rap部分由梁世亨演唱了。当时听完小样之后，顿时想起梁世亨了，所以是我直接去拜托的。曲子很不错，希望大家可以喜欢。”