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江西区网吧杀人案国民请愿

本月中旬，韩国首尔江西区发生了一起恶性杀人案件。一男子以网吧服务差为由，将打工的受害人用凶器捅死。案件发生后，整个韩国为之轰动，而嫌疑人将接受精神疾病鉴定检查的消息一传出，韩国青瓦台的国民请愿留言板上便出现了以“不能因身心脆弱就从轻处罚”为题的国民请愿，参与该请愿的人至今已经超过了百万，是目前国民请愿中人数最多的一次，超过了今年7月反对济州非法难民申请的71万人和去年12月反对凶犯赵斗淳出狱的62万人。对此，韩国网友纷纷发表了意见。有些网友说：“喝酒也减刑，生病也减刑，那么谁来帮受害人伸张冤屈？”还有网友说：“正好借这次的机会把因身心脆弱判刑的法律也改掉。”也有网友说：“从重处罚也不能抚平民怨，居然还想减刑？”





报复性艳照及酒后驾驶

本月21日，韩国法务部长官表示，对于报复性散布艳照的行为和经常进行酒后驾驶或因酒后驾驶造成重大生命伤害的行为，已经要求检方按法庭最高量刑去进行公诉。他说：“前不久因一个女艺人的报复性艳照事件以及酗酒后开车而将男孩撞成脑死亡的事件，很多民众到青瓦台提交了国民请愿。对于威胁并散布报复性艳照的行为，将对其进行比一般威胁恐吓罪还严厉的处罚。”非法拍摄并散布视频的犯罪从2013年的2300起猛增到2017年的5400起。然而，自2013年以来，实际上被判处5年最高刑罚的嫌犯只有5人，并且被判刑的人中，大部分人都以缓刑的方式被放了出来，实际上服刑的人员只占比7.2%。对于酒后驾驶，如果出现受害人死亡的情况，一般都被处8月个到2年的有期徒刑，有77%的人通过与受害人家属和解而以缓刑的方式被当庭释放。对此，韩国网友纷纷发表了自己的意见。有些网友说：“比起受害人受到的伤害来说，处罚的力度太轻了。”还有网友说：“有过酒后驾驶经历的人会经常酒后驾驶，这样的处罚太轻了。”也有网友说：“法律要有力度才会让人生畏而遵守，如果有受害人的情况更是如此。”





受不婚风气影响的婚礼礼堂

据悉，韩国的婚庆行业正遭受猛烈的冲击。受韩国不婚风气的影响，前来办婚礼的新人不断在减少，而且很多婚礼形式还转移到户外或是在自家办，传统的叫上亲戚朋友的热闹婚礼已经越来越少。从结婚人数上来看，韩国2015年结婚的新人有30.3万对，而2016年却减少到了28.2万对。而婚庆行业的企业也有一定程度的减少。据悉，过去一年间，韩国首尔江南区的婚礼服务企业有31.9%关了门，而地方的情况则更加严重。全韩国曾有1000余个婚礼礼堂，而过去两年内减少到了780个，减幅达25%。人口不足百万人的中小城市，婚礼礼堂已经消失了一半。此外，现在人们必须参加朋友婚礼的意识也越来越淡，客人一少，也造成了结婚家庭婚礼收支不足的情况。对此，韩国网友纷纷发表了自己的意见。有些网友说：“婚礼礼堂以前是有些多。”还有网友说：“又不能强制令人结婚，没有特别好的办法。”也有网友说：“现在不景气的不只是婚礼礼堂，除了大企业现在都比较难。”