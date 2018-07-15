Ahn Suk-Hwan

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生日：1959年11月1日

身高：169cm

体重：63kg

血型：B型

出生地：京畿道坡州市

学历：檀国大学 经营学系





演员安奭奂1987年时通过舞台剧《不一样的使者》出道，一直以话剧演员的身份进行活动。1996年时夺得了首尔戏剧节的大奖，1997年还拿到韩国话剧协会颁发的最优秀演员奖。此后，安奭奂进军影视圈，以配角身份出演了众多的影视剧作品，是韩国非常著名的“甘草型”演员。因为作品多，各种人物性格信手拈来，被人称为是演技界的“水龙头”。





代表作：

2018年 连续剧《9号房》

2018年 连续剧《百日的郎君》

2018年 连续剧《检法男女》

2017年 连续剧《名不虚传》

2017年 连续剧《守望者》

2016年 连续剧《回来吧大叔》

2016年 连续剧《戏子》

2015年 连续剧《六龙飞天》

2015年 连续剧《陷入纯情》

2014年 连续剧《王的脸》

2014年 连续剧《恋爱的发现》

2014年 连续剧《朝鲜神枪手》