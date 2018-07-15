韩国将在新万金建造新能源和可再生能源发电园区

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韩国将在新万金国际合作产业研究用地等地建造新万金新能源和可再生能源发电园区，园区内将建设4千兆瓦(GW)级发电设施，使用太阳能、风力、燃料电池和海上风力发电，园区总面积为38.29平方公里，相当于新万金围垦地总面积的9.36%。政府将共斥资5690亿韩元，民间资本共为10万亿韩元。





新万金是用超大型海堤连接全北扶安、金堤和群山等西海岸地区建成的围垦地。新万金工程于1991年动工，2010年完工，共投入2.9万亿韩元的工程费。防波堤全长33.9公里，填海造地形成的土地和淡水湖面积广达4万多公顷。新万金工程的开发过程迂回曲折，历任政府对新万金的开发持不同看法，每当新政府成立即改变开发方向，有关新万金开发的争论持续不休。早在新万金开发计划发表时期即引发激烈争论，后来在开发过程中，也数次反复中断和重启工程，甚至在防波堤完工后，也未能按照原案推行土地利用计划。开发新万金的原始目的在于增加耕地面积，确保粮食安全，但后来粮食情况改变，粮食大量剩余，如何有效利用土地又成为了争论焦点。卢武铉政府时期，将开发计划改为耕地占72%，非耕地占28%。李明博政府时期则改为耕地占30%，非耕地占70%。到了朴槿惠政府时期，完全废除了农业开发计划，改为建造经济合作园区。文在寅政府则主张推进“环黄海圈经济中心”开发计划。政府介绍说，开辟新能源和可再生能源发电园区将加快新万金的开发速度，政府将持续推行环黄海圈经济中心开发计划。