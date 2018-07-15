美北高级别会谈或将于美国中期选举后举行

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美北高级别会谈或推迟至美国中期选举以后举行显示出美北谈判有可能陷入长期化，也说明美北双方均不急于举行会谈。





美方可能认为，推迟举行美北会谈可能会对中期选举有利，在选举之前发布会谈结果或不能成为选举的利好因素，反而会影响选举，因此维持目前的情况较为适宜。特朗普27日表示，既然北韩不进行核试验，谈判需要一些时间也无所谓。美国认为，北韩的核活动已经冻结，目前双方处于对话局面，同时美国仍然维持对北韩制裁，也未对北韩作出很大让步，不需急于与北韩举行会谈。





以北韩的立场来看，在目前这种情况下，即使加快谈判速度也无利可图，美国不会缓和对北韩制裁，也不会发布《终战宣言》，所以不需急于进行谈判，要求美国作出更多让步。其实，在此前的过程中，北韩已经获利，尤其是吸引了国际社会的关注，摆脱了一直以来的杀人和独裁政权形象。





问题是这种情况拖延下去将使美北对话失去动力，这也是韩国最为担心的情况。韩国期待南北韩加快改善关系的速度，作为推动美北对话的力量。目前，美国国务院对北韩政策特别代表斯蒂芬•比根正在韩国访问，他与韩国总统秘书室长任钟皙和主要人士先后会晤，就相关问题进行最终协调。