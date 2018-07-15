作家梁贵子的小说《远美洞诗人》

美北首脑会谈“满月” 无核化议题无进展
2018-07-15
#韩广书斋 邀你一读 l 2018-10-30
虽然别人把我看成一个
就是那么一个只有7岁的小女孩，
可是我并非只是那么一个小女孩。
如果我说，我知道世上所有的事情，
可能会说我狂妄。
至少家中的一切，
村里的人心里想些什么，
我明了的一清二楚。
남들은 나를 일곱 살짜리로서 부족함이 없는
그저 그만한 계집아이 정도로 여기고 있는 게 틀림없지만,
나는 결코 그저 그만한 여자아이는 아니다.
세상 돌아가는 이치를 다 알고 있다,
라고 말하는게 건방지다면
하다못해 집안 돌아가는 사정이나
동네 사람들의 속마음 정도는
두루 알아맞힐 수 있는 눈치만큼은 환하니까
《远美洞诗人》从7岁的主人公京玉的视角讲述现实生活中的荒谬和不合理现象。京玉有两个27岁的男性朋友，其中一个就是远美洞诗人。
#采访：首尔大学国文系教授方珉昊
这是一个有象征意义的人物。反独裁的年轻人入伍以后，在军队被殴打、被拷问，退役后就成了废人，梦达就是这样，他平时喜欢吟诗，他想自己作诗，可是因为头脑有问题而不能作诗，所以说他是一个象征时代悲剧的人物。他喜欢金正焕、黄芝雨等诗人的诗，这些诗人在诗中抨击了独裁体制和当时的腐败，作家把诗引入小说中，让读者产生共鸣。
远美洞诗人还有另一个外号。
他眼睛浮肿，头发蓬乱，
一年四季穿着染色的军用夹克和破到不能再破的牛仔裤。
晚上见到他，就像见到“梦达鬼”，
所以首尔美容院的美容师京子姐
一开始就称他为“梦达”。
不仅京子姐，我们村里的人全都看不起他，
就像对待小孩子一样待他，
这是因为他头脑有问题。
원미동 시인에게는 또 다른 별명이 있다.
쾡한 두 눈에 부스스한 머리칼,
사시사철 껴입고 다니는 물들인 군용점퍼와 히끄무레하게 닳아빠진 낡은 청바지가
밤중에 보면 꼭 몽달귀신 같다고
서울미용실의 미용사 경자언니가
맨 처음 그를 ‘몽달씨’라고 부르기 시작했다.
졍자언니뿐만 아니라 우리 동네 사람이라면 누구나
그를 좀 경멸하듯이,
어린애 다루듯 함부로 하는게 보통인데
까닭은 그가 약간 돌았기 때문이라는 것이었다.
作家梁贵子 (1955年 全罗北道全州)
1978年 在《文学思想》杂志发表《又开始的早晨》登上文坛
1986年 在《韩国文学》发表《远美洞诗人》
1992年 获得第16届李箱文学奖
2018-07-15
2018-07-13
2018-07-13