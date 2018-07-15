作家梁贵子的小说《远美洞诗人》





虽然别人把我看成一个

就是那么一个只有7岁的小女孩，

可是我并非只是那么一个小女孩。





如果我说，我知道世上所有的事情，

可能会说我狂妄。

至少家中的一切，

村里的人心里想些什么，

我明了的一清二楚。





남들은 나를 일곱 살짜리로서 부족함이 없는

그저 그만한 계집아이 정도로 여기고 있는 게 틀림없지만,

나는 결코 그저 그만한 여자아이는 아니다.





세상 돌아가는 이치를 다 알고 있다,

라고 말하는게 건방지다면

하다못해 집안 돌아가는 사정이나

동네 사람들의 속마음 정도는

두루 알아맞힐 수 있는 눈치만큼은 환하니까









《远美洞诗人》从7岁的主人公京玉的视角讲述现实生活中的荒谬和不合理现象。京玉有两个27岁的男性朋友，其中一个就是远美洞诗人。

#采访：首尔大学国文系教授方珉昊

这是一个有象征意义的人物。反独裁的年轻人入伍以后，在军队被殴打、被拷问，退役后就成了废人，梦达就是这样，他平时喜欢吟诗，他想自己作诗，可是因为头脑有问题而不能作诗，所以说他是一个象征时代悲剧的人物。他喜欢金正焕、黄芝雨等诗人的诗，这些诗人在诗中抨击了独裁体制和当时的腐败，作家把诗引入小说中，让读者产生共鸣。





远美洞诗人还有另一个外号。

他眼睛浮肿，头发蓬乱，

一年四季穿着染色的军用夹克和破到不能再破的牛仔裤。

晚上见到他，就像见到“梦达鬼”，

所以首尔美容院的美容师京子姐

一开始就称他为“梦达”。

不仅京子姐，我们村里的人全都看不起他，

就像对待小孩子一样待他，

这是因为他头脑有问题。





원미동 시인에게는 또 다른 별명이 있다.

쾡한 두 눈에 부스스한 머리칼,

사시사철 껴입고 다니는 물들인 군용점퍼와 히끄무레하게 닳아빠진 낡은 청바지가

밤중에 보면 꼭 몽달귀신 같다고

서울미용실의 미용사 경자언니가

맨 처음 그를 ‘몽달씨’라고 부르기 시작했다.

졍자언니뿐만 아니라 우리 동네 사람이라면 누구나

그를 좀 경멸하듯이,

어린애 다루듯 함부로 하는게 보통인데

까닭은 그가 약간 돌았기 때문이라는 것이었다.









作家梁贵子 (1955年 全罗北道全州)

1978年 在《文学思想》杂志发表《又开始的早晨》登上文坛

1986年 在《韩国文学》发表《远美洞诗人》

1992年 获得第16届李箱文学奖