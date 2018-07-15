韩政府计划大力推进地方分权

ⓒYONHAP News

大幅加强地方自治权是兑现文在寅总统竞选承诺的工作之一。文在寅总统曾在候选人时期承诺，将大力推进地方分权，建立不亚于联邦政府的地方政府。

政府地方分权方案的核心内容是，保障居民实质参与，扩大自治团体实质性自治权。与此同时，韩国政府将努力提高自治团体自律性，并努力提高透明度、强化责任、建立中央和地方政府合作关系、提高自治团体工作执行能力。尤其引人关注的是增加地方财政收入问题。若不能以财政做后盾，加强地方自治权只会是一句空话。





政府提出的财政分权方案以将中央政府的职能和财源大幅移交给地方为核心内容。以2017年为准，国税和地方税的比率为7.6：2.4。政府计划截至2020和2022年，将该比率分别缩小至7.4：2.6和7：3。 此外，政府还计划在2019年和2020年两年间增加11.7万亿韩元的地方税，为此需要修改《地方自治法》、《附加价值税法》和《地方税法》等，因此政府迫切需要争取国会的合作。此外，政府还需与地方自治团体密切协商，拿出最佳方案。地方自治团体原则上对此表示欢迎，但对财源不足问题表示忧虑。





另外，在扩大居民实质参与方面，政府新引入“居民条例提案制”。该制度的宗旨在于让居民亲自向地方议会提出条例，政府计划以此来大幅提高居民的参与机会以及地方自治团体和议会的独立性和自律性。