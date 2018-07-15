韩政府尊重大法院对被日强征劳工索赔案的判决

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韩国大法院30日对日帝殖民统治时期被强征韩国劳工提起的诉讼作出了判决，裁定新日铁住金（前身为新日本制铁）向被强征受害者提供损害赔偿金。韩国政府对该判决结果的立场反映出了几项现实问题，其中最大的问题是韩日关系的未来，而保障审判结果执行的实效性也是问题之一。





韩国政府以国务总理的名义发表立场称，尊重司法部门的判决。这一立场显示出韩国政府的谨慎态度。大法院作出上述判决是理所当然的，但政府不能不考虑这对韩日关系所产生的影响。日本已对上述审判结果提出强烈抗议。日本首相安倍晋三表示，该问题已经通过1965年签署的《韩日请求权协定》获得完全和最终解决。日本外务相河野太郎也召见韩国驻日大使李洙勋提出强烈抗议。





《韩日请求权协定》是韩日1965年在恢复外交关系的过程中，为了解决韩国在日帝殖民统治时期受到的损害赔偿问题而签署的协定。该协定的主要内容是，日本在10年间向韩国无偿提供3亿美元并提供2亿美元的经济贷款。日本试图以经济合作的方式解决损害赔偿请求权问题。当时，韩国政府迫切需要经济开发资金，因此接受了日本政府的上述意见，但民间层次上的赔偿问题并不明确。对此，日本则坚持已通过《韩日请求权协定》解决所有赔偿和补偿问题的立场。





此外，有责任向被强征受害者提供赔偿的新日铁住金拒不执行判决时的处理问题也是难题之一。法院有权没收新日铁住金在韩国的资产，但从现实角度来看，这也并非易事。