《漫话国乐》兔子的故事 / 江原道阿里郎 / 情歌





19世纪末至20世纪初，在盘索里从宫廷流传到民间，并受到广泛欢迎，即兴器乐独奏曲散调即将问世之际，在美国南部的海港城市新奥尔良的黑人之间也有一种独具风格的流行音乐悄然兴起，被称之为“拉格泰姆”(Rag-Time)或简称“拉格”（Rag），到了1910年更名为“爵士”(Jazz)。爵士乐虽然很难用一句话来定义，可它有一些显而易见的特点，重视演奏家的感觉与表达能力，是一种自由奔放的音乐形式。从这一点来看，爵士与韩国的国乐也很相近。





到了现代，人们开始很容易接触到国乐与爵士乐碰撞的音乐。在这方面开启先河的是金德洙四物游戏团与跨国爵士乐队Red Sun。在上世纪80年代末，金德洙四物游戏团创团后不久就在国内外引起热烈反响，他们在德国的庆典活动中与Red Sun邂逅，一起登台演奏即兴音乐并结缘。从此，这两支乐队经常合作推出一些国乐风格的音乐。{音乐1: 盘索里《水宫歌》中“兔子的故事”/安淑善、美国爵士乐女歌手琳达·夏罗克、鼓手-金德洙}





韩国光复以后，随着西方文明大举涌入韩国，之前一直陪伴民众的国乐有一段时期被视为旧时代的象征，作为过时的艺术，受到人们的冷落。虽然国乐一度萎靡不振，但国乐家们还是继续不断地作出努力，致力于打开新的突破口。四物游戏就是其中之一，这是以传统农乐（一边演奏打击乐器与气鸣乐器，一边跳舞、演戏、行进的表演艺术）为基础创造出来的崭新的舞台形式。金德洙四物游戏团与爵士乐队Red Sun的合作确实给传统乐坛注入了新的活力。





后来，德国爵士乐队Saltacello(살타첼로)也加入了这一行列。乐队名称是意大利语Saltare(살타레:跳跃的意思)与最接近人声的乐器大提琴Cello的合成词。上世纪90年代末，Saltacello为了赴韩演出做准备时创作了改编自韩国民谣的爵士乐，在韩国演出时出色地演奏了以《珍岛阿里郎》、《羌羌水越来》、《嗡嗨呀》等传统民谣以及40年代流行歌曲《过客的哀伤》为主旋律的爵士乐，赢得了韩国观众的热烈喝彩。不仅如此，该乐队还推出了纪念马拉松金牌得主孙基祯的专辑，可见乐队对韩国的关心与喜爱。

{音乐2: 《江原道阿里郎》/德国爵士乐队Saltacello}





Prelude是2003年由攻读美国艺术名校伯克利音乐学院的韩国留学生组建的爵士乐队，由负责钢琴的高喜安（音）、电贝斯手崔真培（音）、萨克斯手理查德·罗与鼓手韩雄源四人组成。在留学期间，他们四人志同道合，认为国乐与爵士非常相配，成立了爵士乐队。后来乐队与女国乐家全英朗（音）合作，推出收录《太平歌》、《密阳阿里郎》、《丰年歌》等民谣的专辑《FLY IN》，凭借爵士风格的国乐进一步贴近喜爱国乐的人。去年，乐队还与传统乐队SsingSsing（씽씽）成员李熙文（音）携手发行了民谣专辑《韩国男人》，对民谣进行独具一格的诠释而一时成了热点话题。然而传统乐坛对于这类专辑的评价褒贬不一，有的人欣赏这种专辑，认为新鲜又独特，可以贴近年轻一代。比较保守的人则持有否定的观点，认为这种新的尝试会破坏国乐的传统。但是时代在变迁，音乐也会发生变化。在多样的尝试与挑战中，到底什么样的国乐会流传下去，关键在于民众的选择。

{音乐3: 《情歌》/李熙文（音）、爵士乐队Prelude}