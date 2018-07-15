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韩半岛分裂的象征“板门店共同警备区”即将成为韩半岛和平的象征。





板门店共同警备区作为1953年《停战协定》签署后，以军事分界线为基准划定的区域，东西长800米、南北宽400米，区内设有军事停战委员会会议室与中立国监督委员会会议室，周边没有设置铁栅栏。板门店共同警备区本是南北韩军人可以自由往来的区域，但是1976年8月18日发生北韩军人用斧头砍杀美军的“斧头暴行事件”后，区内用一条水泥槛设置军事分界线，禁止双方军人越过军事分界线，且各自设置哨所。为此，1984年前苏联游客越境、2017年北韩士兵越过军事分界线投奔韩国时，南北韩军人展开了一场枪击战。





但是今年4月27日，韩国总统文在寅和北韩国务委员会委员长金正恩在这里举行首脑会谈后，掀起了变化的风潮。9.19《平壤共同宣言》的附属协议书，也就是旨在履行《板门店宣言》的军事领域协议的第二条第二项写道：双方确认板门店共同警备区非武装化原则，并就具体履行方案达成协议。因此，10月1日开始进行扫雷工作，且在扫雷工作结束后进行了验证。之后，南北韩撤出共同警备区内的武器、弹药和哨所，以实现共同警备区的非武装化。10月25日，南北韩撤出共同警备区内所有武器、弹药和哨所，26日和27日由南北韩和联合国军司令部组成的三方协议体进行共同验证。至此，板门店共同警备区65年来首次实现非武装化。因此，南北韩访客今后可自由参观今年举行过南北韩首脑会谈的场所——韩国一侧的“自由之家”和北韩一侧的“统一阁”。板门店共同警备区完全实现非武装化后，将仅留不携带武器的70多名共同警备人员。由于北韩军已撤除5个哨所，韩国军已撤除4个哨所，待南北韩哨所交叉设置工作结束后，南北韩访客可自由参观板门店共同警备区。





这可说是南北韩建立军事互信的重要开端。今年以来，南北韩通过多次会谈缓和军事紧张，并取得共同警备区非武装化的成果。尽管如此，为签署《和平协定》、发表《终战宣言》、建立韩半岛和平机制，尚需要一段时间。因此，在当前的停战体制下，南北韩必须遵守《停战协定》，为缓和军事紧张作出最大努力。今后，南北韩还将共同发掘韩半岛非军事区内阵亡官兵遗骸并在遗骸挖掘区建设公路；试点撤除非军事区前沿哨所；共同调查汉江入海口水域等，积极履行双方达成协议的事项。





南北韩应以板门店共同警备区非武装化为出发点，一一落实军事领域协议事项，将韩半岛非军事区打造成和平地带，为建立南北韩军事互信作出不懈努力。10月26日，南北韩举行将军级军事会谈，就试点撤除非军事区前沿哨所的日期和旨在共同利用汉江入海口水域的联合调查团运营方案等达成协议。因此，我们期待南北韩快马加鞭再接再厉，为韩半岛持久和平稳定营造浓郁氛围。