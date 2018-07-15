2007年南北韩对北韩端川地下资源进行共同调查

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今年以来，南北韩举行三次首脑会谈，从而提高了对南北韩共同开发北韩地下资源的期待。





据韩国矿物资源公社估测，北韩矿物埋藏量潜在价值为3.9万亿美元。其中，钨、钼等稀贵金属和石墨、铜、菱镁矿等的蕴藏量排名世界前十位。如果南北韩对北韩地下资源进行共同开发，可超越单纯的经济交易与投资，实现共生共荣。因此，2007年南北韩为通过资源合作，实现共生共荣，迈出了坚实一步。





北韩的地下资源非常丰富，但是韩国不能直接购买北韩的地下资源，只能从其他国家进口所需的矿物原料。在此情况下，南北韩举行第10次经济合作推进委员会会议时，北韩提出了一项建议，内容是说，如果韩国向北韩提供用于生产纺织品、肥皂、鞋子等的原材料，北韩则允许韩国投资开采北韩的矿产资源并运回韩国。这是北韩要以其矿产资源交换韩国轻工业原材料的一种易货方式，有利于南北韩促进经济发展，因此双方立即就此达成协议。





朴兴烈在出任南北交流合作支援协会会长以前，在统一部负责南北韩经济合作事务，2005年至2006年作为南北会谈本部代表，同北韩进行轻工业与地下资源开发协商。2008年在金刚山发生北韩哨兵枪杀韩国游客事件以前，南北韩共举行13次经济合作推进委员会会议。其中，在2005年7月举行的第10次会议上，双方达成了最重要的协议。





北韩有很多地下资源，但是没有余力进行开发，且轻工业发展缓慢。由于北韩以重化学工业为中心促进经济发展，轻工业相对处于落后状态，且用于生产轻工业产品的原材料严重短缺，导致北韩居民生活困难。与此相比，韩国轻工业高度发展，但是其原材料严重依赖进口。因此，北韩这番提议可说是实现南北韩共生共荣的最佳模式。此前，韩国单方面向北韩提供无偿或贷款形式的经济援助，但是在南北韩经济合作推进委员会第10次会议上，北韩先提议韩国进行易货方式的经济合作，这可说是一种新的创举。因此，韩国方面将其命名为“南北韩新经济合作”。





在南北韩经济合作推进委员会第10次会议上，双方达成协议，积极促进这一新形式的经济合作。主要内容为韩国向北韩提供用于生产纺织品、肥皂、鞋子等的原材料，北韩则以提供矿产品和赋予矿产资源开采权并允许将开采出来的矿物资源运回韩国的方式予以偿还。如此一来，北韩可发展其落后的轻工业，韩国可稳定地确保矿物资源，且能取得替代进口、节省运费的效果。





在2006年举行的第18次南北韩部长级会谈中，北韩提议开发“端川特区”，2007年7月在开城举行旨在推进南北韩轻工业与地下资源开发事业的工作接触，并就具体合作内容达成协议。双方决定韩国向北韩提供价值约8000万美元的轻工业原材料后，北韩在该年度首先向韩国提供价值约240万美元的矿产品，其余则以矿产品和赋予矿产资源开采权等方式，从第6年开始分10年摊还。此外，双方还决定对北韩的检德矿山、龙阳矿山、大兴矿山进行共同调查。2007年7月25日，载运500吨聚酯纤维的韩国货轮从仁川港驶向北韩南浦港，开启南北韩易货交易的先河。三天后，由矿山、铁路、电气等基建专家组成的韩国调查团对北韩三座矿山进行了实地共同调查。





韩国企业在对北韩矿山投资以前，首先要进行实地调查。因此，韩国调查团对端川地区三个矿山进行了三次实地调查。由于这三座矿山已在进行采矿活动，且矿产资源储量丰富。因此，韩国方面由矿产专家和相关研究员以及矿业振兴公社职员等组成调查团，前往这三座矿山察看设施状态、运营状况等，对矿山基础设施进行了重点调查。端川地区地下资源共同调查共进行了3次。位于咸镜道端川地区的检德、龙阳、大兴矿山是菱镁矿和锌的最大集散地。其中，龙阳矿山的菱镁矿储量达36亿吨，以世界最大的露天矿山闻名遐迩。大兴矿山的菱镁矿储量也达数十亿吨，检德矿山周边的锌矿资源储量达3亿吨。因此，南北韩通过共同调查对采矿事业的妥当性进行了验证和评估。





北韩允许韩国专家对其矿山进行三次实地调查是前所未有的事情。过去，北韩从不允许韩国专家进行实地调查，但是2007年提议韩国进行易货交易，并允许韩国专家对端川地区三个矿山进行实地调查和参观虚川江发电站。虚川江发电站是北韩一级保安设施，但是北韩动用直升飞机让韩国专家参观该发电站，表现出了积极促进南北韩新经济合作事业的强烈意志。





2007年12月和2008年1月，北韩分两次向韩国运送998吨锌矿石，表示将按照协议约定向韩国摊还贷款。但是2008年7月在金刚山发生北韩哨兵枪杀韩国游客事件后，南北韩未能再举行经济合作推进委员会会议，南北韩新经济合作事业也就此中断。





但是中断10年的南北韩新经济合作事业以4.27南北韩首脑会谈为契机，迎来了希望的曙光。因为韩国总统文在寅将含有引入北韩矿产资源的“韩半岛新经济地图”交给了北韩国务委员会委员长金正恩。





在此，我们期待南北韩尽快重启轻工业与地下资源开发合作事业，通过互补的方式实现共生共荣，从而开创和平发展的韩半岛新时代。