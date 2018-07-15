韩美商定移交作战指挥权后驻韩美军继续驻守韩国

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韩美防长举行安保协商会议，商定在战时作战指挥权移交给韩方后，驻韩美军继续驻守韩国。





韩美防长1日发表《联合防卫方针》，其主要内容有三项：第一，移交战时作战指挥权后，驻韩美军将继续驻守韩国。第二，韩美联合司令部仍然维持目前的联合指挥结构。第三，改由韩军大将担任韩美联合司令部司令，美军大将担任副司令。





韩美在安保协商会议后发表《联合防卫方针》，消除了移交作战指挥权将弱化韩美同盟的忧虑。一直以来，有声音担忧移交作战指挥权后，驻韩美军将撤离韩半岛，韩美联合司令部将被解散。韩美商定驻韩美军继续驻守韩国消除了韩美防卫态势将会弱化的疑虑，而韩美联合司令部最高指挥层的组成更是引人注目，未来，司令部司令将由韩军大将担任，他负责指挥韩美联合军，其意义非同小可，此举意味着美国放弃了所谓的“潘兴原则”，潘兴是美国首位六星上将，“潘兴原则”指的是“美军的指挥权不会交给他国将领管辖。”此外，美军大将担任副司令也别有一番意义。此前，外界认为副司令将由美军中将担任，但最终决定由大将担任副司令。大将和中将担任副司令在调动兵力方面有所差异，如果由中将担任副司令，则与驻日美军司令的级别相同，在调遣第七舰队等驻日美军兵力时将会受限，由大将担任副司令，在紧急情况发生时可顺利调动兵力。





韩美发表《联合防卫方针》后，何时移交作战指挥权成为各方关注的焦点。两位防长在本届安保协商会议中决定加快移交作战指挥权的速度。有观点认为，韩美有望在2022年现任政府任期内完成移交工作，即2019年结束基本运作能力验证，2020年进行完全运作能力验证，2021年结束完全任务履行能力验证后，2022年将可实现战时作战指挥权的移交工作。