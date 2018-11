2019年趋势新关键词“PIGGY DREAM(小猪梦)”

ⓒ Getty Images Bank

前不久,《TREND KOREA 2019》趋势书籍的著名主编人金教授在新书发布会上揭示2019年韩国社会的消费趋势新关键词为“PIGGY DREAM 小猪梦”。金教授每年专心研究韩国社会的消费趋势发展,预测下一年的消费趋势模式,连续11年发刊趋势书籍。用金教授的一句话来介绍2019年的趋势为:2019年就是一个面对如今原子细分化的市场,消费者们适应环境变化并找寻自我个性和风格概念的旅程。金教授也提出了“PLAY THE CONCEPT展现风格概念”、“INVITE TO THE ‘CELL MARKET’细胞市场”、“GOING NEW-TRO ”、“GREEN SURVIVAL必环境”、“YOU ARE MY PROXY EMOTION感情代理人”、“DATA INTELLIGENCE数据智能”、 “REBIRTH OF SPACE太空重生”、“EMERGING ‘MILLENNIAL FAMILY’千禧年代家族”、“AS BEING MYSELF/NANA LAND”、“MANNERS MAKETH THE CONSUMER态度消费者”等十个最新趋势关键词。其中,“展现风格概念”是表示未来将是消费者积极展示自我风格和概念的时代,个人品牌和企业都应了解和配合消费者的风格概念。“细胞市场”是指未来一人企业家增多。社会以SNS与平台为基础,正如细胞扩散一样,来往于经济和流通新行业的“SELLSUMER消费者”越来越多。将自己的想法变成产品出售给其他人,并且根据自己的喜好购买他人的产品,买卖双重角色加诸同一个人身上。人们都在利用自己的各种资源、资产实现商业化。同时,将垃圾的排出量设为0的事情实践化,将可能变为肯定,强调“必环境”趋势关键词的重要性。想要知道更多有关新趋势词的介绍,可通过书籍了解信息。





主编金教授撰写书籍的初心是希望能够帮助准备创业或商品开发的消费者们,给他们提供一些小建议。





<前沿视线>

“品牌齐聚一堂”引领餐饮企业运营新模式

最近,韩国餐饮企业将旗下运营的所有餐饮品牌聚集一地,为消费者提供用餐选餐的便利性,并大大地提高了品牌认知度。韩国著名餐饮服务企业 CJ Foodville表示, 目前已在蚕室乐天、COEX、仁川机场等地建立聚集旗下所有餐饮品牌的复合餐饮文化空间“CJ Foodville World”。VIPS、CHINA FACTORY等代表性品牌也入驻其空间,并保持独立的品牌概念和形象,形成一体化。同时也因为选址与大型购物商城和机场位置相近,赢得众多慕名而来的顾客和海外旅客们的关注和喜爱。不仅如此,韩国的另外两大龙头餐饮企业SPC集团和新世界食品同样也在首尔市内运营着聚集核心餐饮品牌的复合餐饮文化空间。









LALAVLA应对市场和环境变化 主推清洁类产品和HOME CARE美容小工具

韩国GS零售于2017年收购了屈臣氏韩国公司50%的股份后,全面接手屈臣氏在韩的运营工作,并且在今年年初将所有店铺更名为LALAVLA,目标群体是20-30岁年轻女性消费者。LALAVLA不断加码H&B领域及有机环保产品等,据悉,LALAVLA清洁类化妆品中,“WATER水-GEL凝胶-PAD洁肤棉”的销售比重渐渐增强。并且今年1月至9月之间,吸皮脂美容机器、镊子等管理皮肤的美容小工具的销售量也比去年高3倍,使得喜爱HOME CARE家中护肤的消费者们可自行管理皮肤毛孔和皮脂,在家中也能完成专业的护肤过程。LALAVLA相关负责人表示,由于环境原因和趋势变化,对皮肤无刺激的清洁类化妆品及皮肤管理小工具受到消费者大爱,未来LALAVLA也将不断应对市场变化和消费者需求,强化店铺的差异化定位。





乐天资产开发公司应对最新沟通趋势 全面展开定制型项目





乐天资产开发公司为促进企业组织间的顺畅沟通和合作关系付出努力,增强企业内部人员的沟通活跃性,提高工作效率。他们的主要定制型项目多样,从组团创造COOKING PROGRAM厨艺展示项目开始,到内部小型运动会的举办,活动效果反应好,赢得了工作人员的喜爱。东大门LOTTE FITIN内有一个大型的活动空间,许多大型IT企业都在内进行了多次的企业体育活动,并持续有7-8家的企业申请租赁场地。通过这样的大型共同参与活动,使得企业内部平日和周末分开工作的职员们也能齐聚一堂,相互认识,增加集体组织感。