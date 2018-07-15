导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：萧悦宁(水原大学CSL教授)





寺庙寄宿（寺院生活营）是近年来在韩国十分流行的休闲方式。尤其是在年轻人中人气极高。秋高气爽，身居寺庙，听山中的钟声和风声，和僧人交流人生苦乐，心便被带到了一个喜乐的境界。有请在韩多年的华人萧悦宁博士，介绍一下韩国的寺庙寄宿。





图片来自Dr.萧悦宁

南：请介绍一下韩国的寺庙寄宿是什么？

萧：2002年韩日世界杯的时候，访问韩国的外国客人很多，酒店不够用，政府说服了佛教寺庙，让寺庙开放门户，收留游客寄宿。后来这个活动就发展成为提供山寺旅游与佛教体验相结合的一种文化活动了。有短期的，也有中长期。人们在山中寺院，可以修身养性，还可以体验韩国传统佛教。

南：寺庙寄宿在韩国为什么会火起来呢？

萧：韩国的寺院都是在风景秀美的山上，山都不会很高，人们很容易接近，活动内容十分丰富而有趣，在休息的同时，还可以因佛教的启示，获得心灵的平和。





图片来自Dr.萧悦宁

南：能介绍一些首尔周边或者其他有名的山寺寄宿场所吗？

萧：首尔周边也有不少寺庙可以寄宿，地方上的著名山寺就更多了，全国大约有上百个山寺可以寄宿，但有外语翻译服务的只有20多处，需要提前调查一下之后再做决定。有很多网站可以申请山寺寄宿，比如：https://www.templestay.com 就是一个。要注意的是，山寺毕竟是佛教圣地，酒肉之类不能带，大声喧哗等不符合山寺氛围的行为也要需注意。