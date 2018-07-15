韩国船舶订单量时隔7年有望重返全球第一 造船业前景依旧堪忧

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一度遭遇“断崖式下滑”危机的韩国造船业近期出现了向好发展势头，有望反超中国，重新夺回全球新造船舶订单量霸主地位。但由于营业实绩的体现有一定的时差，同时造船成本不断增加，韩国造船业前景依然不够明朗。有观点指出，想要实现造船业的复活，必须在结构调整及实现高附加值方面继续发力。





韩国造船业今年业绩向好主要得力于韩国极具制造竞争力的船种的订单量增加。今年以来，大型液化天然气（LNG）运输船及超大型油轮（VLCC）订单增多，且新造船舶价格上浮。2016年，全球造船业一片惨淡，超大型油轮的新造船舶订单仅为14艘，LNG运输船仅为10艘。而今年超大型油轮全球订单总计为38艘，LNG运输船为44艘，复苏迹象颇为醒目。这些订单中的绝大部分都被韩国造船企业所承接，再加上现代重工时隔4年接到订单，海洋成套设备领域也出现复苏苗头。





与韩国造船业触底回暖相反，有评价称，中国造船业政府主导型企业性质及技术水平、船舶质量等方面的局限性日益凸显。中国国内造船材料及劳动力费用大幅增加也造成了造船业竞争力的下降。与此同时，中国造船企业的强项散货船由于供过于求，订单锐减。去年全球散货船订单共计353艘，但今年截至第三季度，订单量仅为185艘。尽管如此，仍有观点认为，现在断言韩国造船业已经开始全面复兴还为时过早。即使韩国造船业有了回归全球船舶订单量第一位的可能，但目前的情况与鼎盛时期相比仍然不足以乐观。中国造船企业竞争力虽然有所下降，但并不意味着韩国企业可以高枕无忧。今年国内三大船企的业绩前景依然相当萧条，现代重工及三星重工的赤字规模预计将超过3000亿韩元和2000亿韩元，只有接受政府援助的大宇造船海洋有望实现盈利。因此，有观点指出，要想实现韩国造船业的再次腾飞，必须通过出售资产、降低费用等来提高生产效率，并在高附加值船舶技术开发方面付出更多努力。